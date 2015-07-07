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Suriyeli çocuklar hayallerini çizdi

AK Parti Gençlik Kollarınca organize edilen proje kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camisi'ni gezen Suriyeli çocuklar, burada dağıtılan kağıtlara, hayallerini çizdi.

Suriyeli çocuklar hayallerini çizdi

AK Parti Gençlik Kollarınca organize edilen proje kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camisi'ni gezen Suriyeli çocuklar, burada dağıtılan kağıtlara, hayallerini çizdi.

07 Temmuz 2015 Salı 20:09
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Suriyeli çocuklar hayallerini çizdi
ANKARA - AK Parti Gençlik Kollarınca organize edilen proje kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camisi'ni gezen Suriyeli çocuklar, burada dağıtılan kağıtlara, hayallerini ve Ramazan Bayramı'nda istedikleri hediyeleri çizdi.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan yardımcıları Zeynep Yıldız ve Emrah Uzar gözetiminde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, sığınmacı ailelerin çocuklarından oluşan 100 kişilik kafile, Beştepe Millet Camisi'ne geldi.

Burada ikindi namazı kılan çocuklar, daha sonra kendilerine verilen boya kalemleriyle, kağıtlara hayallerini çizmeye başladı.

Çocuklardan bir çoğu, kağıdın bir bölümüne de Ramazan Bayramı'nda kendilerine gönderilmesini istedikleri hediyeleri resmetti.

Kimi çocuğun bisiklet kimisinin de oyuncak araba ve cep telefonu çizdiği görüldü. Çocukların çoğu, resimlerinde Türk bayrağına da yer verdi.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Yıldız, organize ettikleri program kapsamında, gününü oruçlu geçiren çocukları camiye götürmek istediklerini söyledi. 

Namaz sonrası çocuklardan hayallerini resmetmelerini istediklerini ifade eden Yıldız, "Bayramda da çocukların bu hayallerini kendilerine hediye etmek istedik. Burada temel amacımız, camilerimizin bir ibadet fonksiyonu var ama kadim geleneğimize baktığımızda camilerimiz bir külliye, bir yaşam alanı. Çocukların bu amaçla camileri daha sever hale gelmelerini amaçladık" dedi.

Emrah Uzar ise projenin 81 ili kapsadığını belirtti.

Sosyoekonomik durumları kötü çocukları camide bir araya getirdiklerini vurgulayan Uzar, şunları kaydetti:

"Bu çocukların, bayramda istedikleri hediyeleri tasvir etmelerini istedik. Hediyeleri de belediyelerimiz aracılığıyla temin edip, bayramın ilk günü çocuklara vereceğiz. Suriyeli çocuklar, çizilen resimlerin çoğunda, babalarını, kardeşlerini, özgürlüğünü hediye olarak istiyor. Bir dönemi yansıtması bağlamında bir şeyin resmedilmesi meselesi bu."

Çocuklar, AK Parti Genel Merkezi'nde kendileri için hazırlanan iftara da katılacak.

AA

Son Güncelleme: 08.07.2015 09:24
Anahtar Kelimeler:
önce VatanSuriyeli çocuklarHayaller
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