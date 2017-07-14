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Suriyeli çocuklar 15 Temmuz'u resmetti

Ankara'da yaşayan Suriyeli minikler, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananları çizdikleri resimlerle anlattı.

Suriyeli çocuklar 15 Temmuz'u resmetti

Ankara'da yaşayan Suriyeli minikler, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananları çizdikleri resimlerle anlattı.

14 Temmuz 2017 Cuma 12:17
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Suriyeli çocuklar 15 Temmuz'u resmetti

Ankara'da yaşayan Suriyeli çocuklar, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ15 Temmuz darbe girişiminde yaşananları resimlerle aktardı.

Ankara'nın Altındağ ilçesi Önder Mahallesi'nde yaşayan ve tatilde zamanlarının çoğunu sokaklarda oynayarak geçiren Suriyeli çocukların yaptıkları resimler dikkati çekiyor.

Darbe kelimesinin anlamını daha önce bilmeyen Suriyeli çocukların yaptıkları pastel boya resimler, onların darbe girişiminden ne derece etkilendiklerini gösteriyor.

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle sığındıkları Türkiye'de eğitimlerini de sürdüren Suriyeli miniklerin resimlerine, darbecilere karşı halkın kahramanlığı ve Türkiye sevgisi de yansıdı.

"Türkiye'nin Suriye gibi olacağından çok korktum"

AA muhabirine 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatan 12 yaşındaki İmen Taha, darbe girişimini televizyondan izlediğini ve çok korktuğunu söyledi.

Aynı mahallede yaşayan 11 yaşındaki İbrahim Sultan da Türkiye'nin Suriye gibi olacağından çok korktuğunu, bunun olmaması için dua ettiğini dile getirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Suriyeli çocuklarFETÖ15 Temmuz
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