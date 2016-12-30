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kentinde 5 ay önce gerçekleşen hava bombardımanı sırasında, enkaz haline dönen evlerinde 2 yaşındaki ablası ve birçok yakınını kaybeden, babasıyla iki ağabeyi ağır yaralanan 1 yaşındaki Abdullah bebek, uyuduğu beşiği sayesinde enkazdan burnu bile kanamadan çıktı.

Yaklaşık 5 ay önce Um Adan köyündeki hava bombardımanında Seleme ailesi, ölen kızları ve yakınlarını enkazda bırakmak zorunda kalıp Türkiye'ye sığındı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesinde kiraladıkları eve yerleşen aile, bombardımandan, uyuduğu beşiğinde uyanmadığı için sağ kurtulan bebekleri Abdullah'a sarılarak, kaybettikleri 2 yaşındaki kızlarının acısını dindirmeye çalışıyor.

Bombardıman sırasında bacağına saplanan şarapnel parçaları yüzündün yürüyemez hale gelen 33 yaşındaki baba Muhammed Aziz Seleme, büyük acılar yaşadıkları savaşta bombardıman nedeniyle 5 ay önce evlerinin enkaza döndüğünü söyledi.

'Annem, kardeşlerim paramparça oldu'

Oğlu Abdullah'ın mucize eseri o enkazdan kurtulduğunu belirten Aziz Seleme, yaşadıkları acıyı şu sözlerle anlattı:

"Bölgede o dönemde sürekli uçaklar bomba yağdırıyordu ve binlerce insan ölüyordu. Cuma günü evde annem, kardeşlerim ve ailemle oturuyorduk. Namaza hazırlandığım sırada uçaklar köyümüzü bombaladı. Evimiz yerle bir oldu. Annem, kardeşlerim paramparça oldu. 2 yaşındaki kızımın vücudu ikiye bölündü. Bunların hepsini gözlerimle gördüm. Ben iki bacağımdan yaralandım, oğullarım Rabi ve Bedih ağır yaralandı. Sadece eşim ile küçük oğlum kurtuldu. 1 yaşındaki Abdullah beşikte uyuyordu. Beşiğin altı bile kırıldı ama onun burnu bile kanamadı çok şükür. Yattığı beşik bile kırılmışken, o uykudan uyanmadı bile. Rabbim çok büyük. Hala o an gözlerimin önünden gitmiyor."

Bir süre Suriye'de tedavi edildikten sonra Türkiye'ye sevklerinin yapıldığını, Kilis'te oğulları ve kendisinin farklı ameliyatlar geçirdiklerini kaydeden acılı baba, tedavilerinin ardından Şanlıurfa'ya geldiklerini söyledi.

Doktorların ameliyat ve fizik tedaviyle yeniden yürüyebileceğini söylediğini aktaran Seleme, bu halde olduğu için çalışamadığını dile getirdi. Seleme, "Burada kirada kalıyoruz. kirayı nasıl denkleştireceğimizi düşünüyoruz. Tüm yük eşimin omuzlarında. Hayırseverlerin yardımını bekliyoruz. Tedavi olmak istiyorum. Eğer iyileşirsem ailemi kimseye muhtaç etmem. Şu an maddi olarak kötü durumdayız." dedi.

Hamile olan anne Emine Seleme (28) de bombardımanda kaybettiği, kızını unutamadığını söyledi.

Kızının acısını bile yaşayamadığını ifade eden Seleme, eşini ve çocuklarını hastaneye yetiştirebilmek için kızını cesedini enkazda bırakmak zorunda kaldığını gözyaşlarıyla anlattı.

AA