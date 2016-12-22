Halep

'te artan bombardımanlardan kaçarak Türkiye'ye gelen 11 kişilik

Suriyeli aile

,

Gaziantep

'te sığındıkları

odunlu

k

ta yaşam mücadelesi veriyor.

Suriye'deki savaş nedeniyle vatanlarını terk etmek zorunda kalan Suriyelilerden biri de Haççuz ailesi oldu. İç savaşta hayatta kalabilmek için sürekli yer değiştiren aile, açılan insani koridor sayesinde yaklaşık 3 ay önce Halep'ten kaçarak Türkiye'ye sığındı.



En büyüğü 11 yaşındaki 8 çocuklarıyla merkez Şahinbey ilçesi Tışlaki Mahallesi Nazar Sokak'ta bir odunluğa sığınan aile, ev sahibi ve komşularının yardımlarıyla hayata tutunmaya çalışıyor.

Baba Ömer Haççuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de her an bombardıman olacak korkusuyla yaşadıklarını söyledi.

Halep'te hiçbir imkanın kalmadığını belirten Haççuz, "Halep'te ilk önce normal yaşıyorduk ama savaş nedeniyle sürekli yer değiştirmek zorunda kaldık. Kırsala gittik, köylere gittik, hep göç ettik. Artık yorulduk. Hiç paramız, eşyamız kalmadı. Yiyecek ekmeğimiz, erzağımız tükendi. Dönem dönem iş bulup ekmek paramızı çıkarıyorduk ama artık onu da yapamıyorum. Halep'te su yok, elektrik yok, hastane yok, ilaç yok. Sürekli bombardıman oluyor, ölümün altında yaşıyorduk." diye konuştu.



"Yüreğim parçalandı"

Odunluğun sahibi Halime Demir de yakacak almak için odunluğa gittiğinde Suriyeli aileyle karşılaştığını kaydetti.

Aileyi gördüğünde ilk olarak şaşırdığını ifade eden Demir, o anları şu sözlerle anlattı:

"Kapıyı açınca daracık yerde 8 çocukla 2 anne gördüm. 'Ne işiniz var burada' diye sorunca, kadın boynuma sarılıp ağlamaya başladı. Ben de bir şey diyemedim, kalmalarına izin verdim. İki gün önce şiddetli yağmur yağdı. Çatı su alıyordu, çocukların hepsi yağmurun altına kaldı. Yüreğim parçalandı. Mavi çadırı yardımlar sayesinde aldık. Getirip üzerine örttük ama bunlar çare değil. Yorgan ve battaniye alıp getirdim ama yeterli değil. 8'i çocuk 11 kişiler. Taşıma suyuyla değirmen dönmüyor."



Demir, yetkililerden ve hayırseverlerden aileye destek olmasını istedi.

AA