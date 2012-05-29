Suriye'de bir Türk öldü

Ordu birlikleri ile muhalifler arasında çatışmaların yaşandığı Suriye'ye giden Taş'ın (63) kullandığı Suriye plakalı otomobile, Halep kentine bağlı Azez ilçesi yakınlarında mermi isabet etti. Otomobildeki Taş, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kilis'te yaşayan ve Azez ilçesine alışveriş için gittiği belirtilen Aliye Taş'ın cesedi, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirilerek, Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Taş'ın cesedinin otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği, daha sonra da toprağa verilmek üzere ailesine teslim edileceği kaydedildi.