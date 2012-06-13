Suriye yorgun düştü

HATAY - Suriyedeki olaylardan kaçan çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu 300 kişi, yaşadıklarını Türkiye'ye geçiş yaptıkları Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Bükülmez köyü sınırında AA'ya anlattı.



Kimi kundaktaki çocuğu kimi yaşlı anne babası ile Türkiye'ye geçiş yapan Suriyeliler, yaklaşık 6 saat süren uzun ve yorucu yolculuğun ardından Bükülmez köyü sınırına geldiklerini söyledi.

Halep'e bağlı köy ve kasabalara Suriye askerlerinin tanklarla uçaklarla saldırdığını, çok sayıda yaralı olduğunu ifade eden Suriyeliler, artık ülkelerinde durumların çok kötü olduğunu ve bu nedenle kaçmaktan başka çarelerinin kalmadığını anlattı.

Özgür Suriye Ordusu'nda asker olduğunu belirten Mustafa Çetilla, ''Suriye askerleri sınır hattındaki ormanları yaktı, yol boyunca nöbet tutuyorlar ve Türkiye'ye kaçanları gördüklerinde saldırıyorlar'' dedi.

Ailesiyle birlikte Türkiye'ye geçiş yapan Bedrar ise ''Suriye yorgun düşmüş durumda. Suriye halkı ne yapacağını bilmez duruma geldi. Kendi ülkesinde toprağında aç kalmış durumda. Yaralanmalar ölümler kaçışlar her geçen gün artıyor'' sözleriyle duygularını anlattı.