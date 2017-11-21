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Suriye sınırındaki öğrencilerin 'Nida'sı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan Nida Savurur, sosyal medyadan yürüttüğü yardımlar ve yaptığı çalışmalarla adeta öğrencilerin sesi oldu.

Suriye sınırındaki öğrencilerin 'Nida'sı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan Nida Savurur, sosyal medyadan yürüttüğü yardımlar ve yaptığı çalışmalarla adeta öğrencilerin sesi oldu.

21 Kasım 2017 Salı 12:29
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Suriye sınırındaki öğrencilerin 'Nida'sı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan rehberlik öğretmeni 23 yaşındaki Nida Savurur, sosyal medyadan yürüttüğü yardımlar ve yaptığı çalışmalarla öğrencilerinin gönlünde taht kurdu.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle bir dönem şiddetli çatışmaların yaşandığı Halep'e bağlı Ayn el-Arab (Kobani) sınırının sıfır noktasındaki Eğrice ilk ve ortaokuluna üç yıl önce atanan Savurur, tüm zorluklara rağmen mesleğini özveriyle icra ediyor.

Öğrenciler için tam donanımlı sınıf

İlçeye yaklaşık 15 kilometre mesafedeki mahalleye sabahın erken saatlerinde giden ve ana sınıfından 8'inci sınıfa kadar okuldaki çocukların sorunlarıyla ilgilenen genç öğretmen, ayrıca okulun eksiklerinin giderilmesi için de çaba harcıyor.

Sosyal medya ve tanıdıkları aracılığıyla bugüne kadar okuluna binlerce kitaplık kütüphane, taşımayla gelen öğrencilerin öğle yemeği için yemekhane ve ana sınıfındaki öğrenciler için tam donanımlı bir sınıf oluşturan Savurur, tüm sınıflara perde taktırıp duvarları beyaz tahtalarla kaplattı.

Adanalı "eğitim meleği", öğrencileri için kırtasiye malzemesi, oyuncaklar ve çeşitli kıyafetler de temin etti.

Atatürk'ü örnek alıyor

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün "Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır." sözünü rehber edinen Nida öğretmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki yıl rehber öğretmen olarak görev yaptığını ve ihtiyaçtan dolayı bu yıl idarecilik görevini de yerine getirmeye çalıştığını söyledi.

Okulun fiziksel şartlarını değiştirmeye odaklandıklarını ve bu anlamda sosyal medya aracılığıyla iletişime geçtikleri hayırseverlerin desteğiyle neredeyse okulu baştan aşağı yenilediklerini anlatan Savurur, şöyle devam etti:

"Kütüphanemiz, yemekhane yoktu, bahçemiz güzel değildi, bunları yaptık. Ana sınıfımıza birçok malzeme getirdik, halısı, minderleri ve her şeyiyle resmen yenilendi. Kütüphanemize binlerce kitap geldi, hayırseverlerin yardımıyla şimdi yemekhanemiz tamamlanıyor. Fiziksel anlamda koşulları merkezdeki okullarla eşitlemeye çalışıyoruz. Çocukların ihtiyacı olan malzemelerin eksik kalmaması için gayret ediyoruz." 

"Yapacak daha çok işim var"

Sınırdaki bir köy okuluna her gün tek başına gidip gelmenin zor olduğunu vurgulayan fedakar öğretmen, "İnsan düşünüyor 'Başıma bir şey gelse ne yapabilirim' diye. Neyse ki taşıma merkeziyiz ve güzergahtaki köyler hep benim öğrencilerimin velileriyle dolu, durup birinden yardım istesem direkt gelecekler." diye konuştu.

Çocuklar için yapacağı daha çok şeyler olduğuna inandığı için tayin istemeyi şimdilik düşünmediğini vurgulayan Nida Savurur, "Benim bu üçüncü senem, tayin isteyebiliyorum ama yapacak daha çok işimin olduğunu düşündüğüm için birkaç seneyi daha burada geçirmek istiyorum. Buradaki işlerimi bitirdikten sonra başka bir yere gitmek bana daha uygun geliyor. Gözüm arkada kalmadan, gönül rahatlığıyla buradan gitmek istiyorum. Fiziksel anlamda birçok şeyi tamamladık, şimdi eğitimde başarılı sonuçlar almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ŞanlıurfaSuriye
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