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Süper beyinlere milli test

Türkiye'nin süper beyinlerinin ortaya çıkarılması amacıyla ilk kez zeka testi geliştirme çalışmalarına başlandı.

Süper beyinlere milli test

Türkiye'nin süper beyinlerinin ortaya çıkarılması amacıyla ilk kez zeka testi geliştirme çalışmalarına başlandı.

07 Mayıs 2012 Pazartesi 13:53
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Süper beyinlere milli test

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Hakan Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk akademisyenler tarafından geliştirilecek ''Türk Zeka Testi'' çalışmalarına başladıklarını söyledi.
Avrupa Birliği'nin Merkezi Finans ve İhale Birimi'yle (CFCU) yapılan görüşmelerde 200 bin avroluk kaynak sözü aldıklarını belirten Sarı, ''Böylelikle zeka testinin geliştirilmesi için ilk adım atılmış oldu. Artık bizim kendimizin de geliştirdiği bir test olacak'' dedi. 
Testi her yıl gözden geçirip yeni şartlara ve çocukların gelişim özelliklerine uygun hale getireceklerini ifade eden Sarı, testin aynı zamanda sürdürülebilir olacağını vurguladı. 
''Türk Zeka Testi''nin, bundan sonraki testlerin uyum ölçeklerinde gelişmesi için bir model olacağını da anlatan Sarı, ''Örneğin çocuk güzel sanatlarda üstün yetenekliyse, bunların ayırt edilmesi ile ilgili ölçekler de öğrenilmiş olacak'' diye konuştu.

Standarda kavuşacak
Türkiye'deki üniversitelerde bazı akademisyenlerin bu konuda yapılmış çalışmaları olsa da üzerinde çalışılacak testle artık ilk standardizasyonun yapılmış olacağının altını çizen Sarı, Türkiye'de bugüne kadar üstün yetenekli veya zihin engelli çocukların tanımlanmasında başka ülkelerin geliştirdiği testlerin kullanıldığını söyledi.
''Ama ilk defa Türk Zeka Testi dediğim test, Türk akademisyenler tarafından geliştirilmiş, Türkiye'nin testi olacak. Bunu da MEB yapmış olacak'' diyen Sarı, testin Türkiye'nin sosyal, ekonomik, kültürel bağlarının bulunduğu diğer ülkelerde de tanıtılacağını vurguladı. 
Diğer ülkelerin bu testi kendi dillerine çevirerek kullanabileceklerine değinen Sarı, sadece Türk Cumhuriyetler ya da İslam ülkelerinin değil, farklı kültürlerdeki ülkelerin de Türk Zeka Testi'ni ''en gelişmiş sistem'' olacağı için kullanacağına inandığını kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 07.05.2012 05:54
Anahtar Kelimeler:
Süper Beyin
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