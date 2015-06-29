Sultanahmet'te sahura yoğun ilgi

İSTANBUL - İstanbul'da vatandaşlar Sultanahmet Meydanı'ndaki sahura büyük ilgili gösteriyor.



Ramazan ayının tüm güzelliğinin yaşandığı Sultanahmet Meydanı'nda iftarın yanı sıra sahur saatlerinde de yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar meydandaki parklarda banklara ya da çimenlik alanlara kurdukları sofralarda evlerinden getirdikleri yemekleri yiyerek sahur yapıyor. Bir televizyon kanalında canlı yayınlanan İlahiyatçı yazar Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun, çekimleri Sultanahmet Meydanı'ndaki açık hava tiyatrosunda yapılan sahur programını da izleyen vatandaşlar burada hatıra fotoğrafları çektiriyor.



İstanbul'da yaşayan vatandaşların yanı sıra şehir dışından gelerek ramazan coşkusunu İstanbul'da ve Sultanahmet Meydanı'nda yaşamak isteyenler de buraya gelerek sahur saatlerinde açık olan restoranlarda yemeklerini yiyorlar.

