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Su kuşlarının donan gölde yaşam mücadelesi

Türkiye'nin en büyük tatlısu gölü olan Beyşehir Gölü'nün aşırı soğuklar nedeniyle buz tutması, bölgedeki su kuşlarını da olumsuz etkiliyor.

Su kuşlarının donan gölde yaşam mücadelesi

Türkiye'nin en büyük tatlısu gölü olan Beyşehir Gölü'nün aşırı soğuklar nedeniyle buz tutması, bölgedeki su kuşlarını da olumsuz etkiliyor.

25 Ocak 2017 Çarşamba 12:09
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KONYA

Türkiye'nin önemli kuş cennetleri arasında bulunan, Konya'daki Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda onlarca tür yaşam sürüyor. 

Milli park alanındaki göl yüzeyinin buzlarla kaplanması, bölgede beslenen kuş türlerini de açlık tehlikesiyle karşı karşıya getirdi.

Beyşehir ilçe merkezinde, donan gölün kıyı kesiminde yiyecek arayan sakar meke ve martıları, sahilde gezinti yapan vatandaşlar, attıkları ekmek parçalarıyla besliyor. Beyşehir Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları da zaman zaman yürüttükleri faaliyetlerle kuşlara yem desteği veriyor.

Balıkçıların bıraktığı balıklarla besleniyorlar

Gölün buz tutması nedeniyle suya dalıp avlanamayan balıkçıl gibi türler de yiyecek bulmakta zorluk yaşıyor. Kuşlar, bölgede faaliyetini sürdüren az sayıdaki balıkçıların kıyıya bıraktığı balıklarla besleniyor.

Balıkçıların av dönüşünde göl kıyılarına su kuşlarının beslenmesi için döktüğü, ekonomik değeri olmayan Çin sazanı, açlık çeken türlerin imdadına yetişiyor.

AA

Son Güncelleme: 25.01.2017 12:56
Anahtar Kelimeler:
MücadeleYaşamGolSu Kuşları
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