Su altındaki uçakta

AYDIN - Kuşadası körfezinde dalış turizminin canlandırılması amacıyla batırılan Airbus A300 kargo uçağına profesyonel ekiple dalan Burak Filiz, kendisiyle su altına inen kız arkadaşına pankart açıp evlenme teklifi yaptı.

Kuşadası'na tatil için gelen ve dalış eğitimi alan Burak Filiz, 2 yıldır tanıdığı ve Almanya'dan tatile gelen kız arkadaşı Şükran Güner'e (20), sürpriz evlilik teklifinde bulundu.

Filiz, dalış kursuna katılmasını sağladığı ve eğitimde belli bir seviyeye ulaşan kız arkadaşını, Kuşadası körfezine dalış turizminin canlandırılması amacıyla batırılan Airbus A300 kargo uçağına, eğitmenleri eşliğinde "macera dalışı" yapmaya ikna etti.

Eğitmenleriyle ilk derin dalış tecrübesini deneyen Filiz ve Güner, 18 metreye inerek uçağın çevresinde bir süre turladı.

Bu sırada Burak Filiz, "Bu sevdadan vurgun yedim "O hal"de benimle evlenir misin?" yazılı pankartı açarak, özel hazırlanmış kutu içerisindeki yüzüğü Şükran Güner'e uzattı.

Karşılaştığı manzara üzerine şaşkınlık yaşayan Güner, kısa süre sonra teklifi kabul ettiğini işaretle anlattı.

Sürpriz teklif sonrası kıyıya çıkan çift, mutluluklarını eğitmenleriyle paylaştı.

İlk dalışında su altında inanılmaz bir durumla karşılaştığını ifade eden Şükran Güner, "Dört günlük kursun ardından ilk dalışımda çok heyecanlanmıştım. Eğitmenlerim ve Burak'ın desteğiyle cesaretlendim ama neyle karşılaşacağımdan haberim yoktu, bana sadece dalıştan bahsetmişlerdi. Batık uçakta bir anda evlilik teklifi yazan pankartı görünce şok oldum. Heyecan verici bir durum, şuan sevinçten uçabilirim." diyerek duygularını dile getirdi.