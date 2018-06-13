Stratonikeia Antik Kenti'ndeki camide 32 yıl sonra ilk teravih

MUĞLA

Dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Stratonikeia Antik Kenti'ndeki Osmanlı dönemine ait Şaban Ağa Camisi'nde 32 yıl sonra ilk defa teravih namazı kılındı.

Antik kentteki kazı ve koruma çalışmaları sürerken bir yandan da Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalma tarihi yapılar da ihya ediliyor.

Bu eserler arasında Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de geçen ve 15. yüzyıldan kaldığı tahmin edilen cami, Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının desteğiyle restore edildi. 32 yıl sonra ezan sesinin yükseldiği camide teravih namazı kılındı.

Teravih namazına Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek, AK Parti İlçe Başkanı Ali Tekin, Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, daire amirleri ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

“İlk ibadetin ramazana denk gelmesi güzel bir tevafuk”

Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek, namaz sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi Şaban Ağa Camisi’nin Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanlığının koordinesinde, Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığınca tarafından restore edildiğini söyledi.

Çiçek, caminin 32 yıl sonra ibadete açılmasının ramazan ayına denk gelmesinin güzel bir durum olduğunu kaydederek, “Kazı Başkanımız Bilal Söğüt, ‘Burayı ibadete açacağız, nasıl yapalım?’ diye sorduğunda, Bunu mübarek ramazan ayı içerisinde bir teravih namazı vesilesiyle icra edelim istedik. Biraz önce de teravih namazını kıldık.” dedi.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt de birçok medeniyete ev sahipliği yapan Stratonikeia’daki en önemli eserlerden birinin de Şaban Ağa Camisi olduğuna dikkat çekti.

Caminin yapıldığı tarihin ve inşa edenin saptanamadığını söyleyen Söğüt ancak Kanuni Sultan Süleyman’ın 1522’deki Rodos Seferi sırasında camiye gelerek ibadet ettiğine dair verilere ulaştıklarını belirtti.

Söğüt, “Şaban Ağa Camisi, aslında üzerinde bulunan sandukayla anılmış bir camidir. En son 1957 yılında tadilat geçirmiş ve kullanılmıştı. 1986 yılından bu yana burası kullanılmadı. Yaklaşık 32 sene sonra restorasyonu tamamlandıktan sonra ibadete açıldı.” diye konuştu.