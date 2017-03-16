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Sport House Bahçeşehir’de açıldı

Gencay Bıyıklı yıllardır Bahçeşehir'de değişik mekanlarda müdürlük yapmış başarılı bir sporcu. Biz de ailecek o hangi merkezde ise takip ettik dostumuzu ama artık kendi yerini açtı ve çok mutlu olduk. Büyük bir heyecan, titizlik ve yılların getirdiği başarılı tecrübesini aktardığı merkezde, kişiye özel hizmet veriyor, bence kaçırılmaz. Kendisine işlerinde bereket ve mutluluk diliyoruz.

Sport House Bahçeşehir’de açıldı

Gencay Bıyıklı yıllardır Bahçeşehir'de değişik mekanlarda müdürlük yapmış başarılı bir sporcu. Biz de ailecek o hangi merkezde ise takip ettik dostumuzu ama artık kendi yerini açtı ve çok mutlu olduk. Büyük bir heyecan, titizlik ve yılların getirdiği başarılı tecrübesini aktardığı merkezde, kişiye özel hizmet veriyor, bence kaçırılmaz. Kendisine işlerinde bereket ve mutluluk diliyoruz.

16 Mart 2017 Perşembe 17:44
8 Okunma
Sport House Bahçeşehir’de açıldı

      

Üyelik sistemi olmayan merkezde gereksiz kalabalıktan uzak hijyenik ortamda size özel ders hizmeti veriliyor

Merkezde sunulan hizmetler

Reformer pilates

Cadillac

Box-kick box-muay thai-tekwando

Fitness-functional training

Trx suspensıon training

Haftasonları Kango jump koşu                        

1 adet soyunma odası ve duş bulunuyor

Gencay Bıyıklı kimdir?

35 yaşındayım. Marmara Üniversitesi antrenörlük bölümü mezunuyum. 17 senelik eğitmenlik tecrübemin son 9 senesi çeşitli kulüplerde yöneticilik yaparak geçti. Pilates eğitimlerimi Londra’da Body Balance’dan aldım. Fitness-kickbox gibi branşlarda da gerekli federasyonlardan eğitimlerimi tamamladım. Şu an 4 kadın pilates eğitmeni,  2 kickbox muaytai eğitmeni ve ben kulübümüzde hizmet vermekteyiz.

     

Adres: Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi, Şelale Caddesi Terrace Garden Evleri 15R. Sport House Tel: 0 536 467 85 45

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 16.03.2017 17:52
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Sport HouseBahçeşehirÖnce Vatan GazetesiPapatya SayfalarıGencay BıyıklıFunda Akosman Erman
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