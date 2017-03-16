Sport House Bahçeşehir’de açıldı

Üyelik sistemi olmayan merkezde gereksiz kalabalıktan uzak hijyenik ortamda size özel ders hizmeti veriliyor
Merkezde sunulan hizmetler
Reformer pilates
Cadillac
Box-kick box-muay thai-tekwando
Fitness-functional training
Trx suspensıon training
Haftasonları Kango jump koşu
1 adet soyunma odası ve duş bulunuyor
Gencay Bıyıklı kimdir?
35 yaşındayım. Marmara Üniversitesi antrenörlük bölümü mezunuyum. 17 senelik eğitmenlik tecrübemin son 9 senesi çeşitli kulüplerde yöneticilik yaparak geçti. Pilates eğitimlerimi Londra’da Body Balance’dan aldım. Fitness-kickbox gibi branşlarda da gerekli federasyonlardan eğitimlerimi tamamladım. Şu an 4 kadın pilates eğitmeni, 2 kickbox muaytai eğitmeni ve ben kulübümüzde hizmet vermekteyiz.
Adres: Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi, Şelale Caddesi Terrace Garden Evleri 15R. Sport House Tel: 0 536 467 85 45
Önce Vatan Gazetesi