Sport House Bahçeşehir’de açıldı

Gencay Bıyıklı yıllardır Bahçeşehir'de değişik mekanlarda müdürlük yapmış başarılı bir sporcu. Biz de ailecek o hangi merkezde ise takip ettik dostumuzu ama artık kendi yerini açtı ve çok mutlu olduk. Büyük bir heyecan, titizlik ve yılların getirdiği başarılı tecrübesini aktardığı merkezde, kişiye özel hizmet veriyor, bence kaçırılmaz. Kendisine işlerinde bereket ve mutluluk diliyoruz.