Sosyal ve sportif işbirliği protokolü

ANKARA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında ''Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na Bağlı Kuruluşlardan Hizmet Alan Çocukların ve Engellilerin Gençlik ve Spor Faaliyetlerinden Yararlandırılmasına İlişkin İşbirliği Protokolü'' imzalandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda gerçekleştirilen protokol, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin arasında imzalandı. Törene, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kuruluşlardan hizmet alan 13 sporcu da katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, protokolün imzalanmasından önce yaptığı konuşmada, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın faaliyet alanlarında çok sayıda kesişen kümeleri, örtüşen yönleri olduğunu belirtti.

Bakan Kılıç, ''Bugünkü protokol ile birlikte sadece iki bakanlık arasında bir işbirliği protokolünü kayıt altına almış olmayacağız. Aynı zamanda iki bakanlığın, gençlerimizin geleceğine yönelik atacağı adımları kurumsallaştırmış olacağız'' dedi.

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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin de bakanlık olarak gençlere çok önem verdiklerini belirtti.

Sporun evrensel ve bütün toplumları bir araya getiren bir alan olduğuna işaret eden Şahin, çocukların spor alanındaki kabiliyetlerini de dünyayla yarışır hale dönüştürmek istediklerini ifade etti.

Bakan Şahin, ''Fırsat eşitliği verildiği zaman muhteşem sonuçlar ortaya çıkıyor. Protokol ile fırsat eşitliğini artırmak istiyoruz'' dedi.

Konuşmaların ardından iki bakan, Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığına bağlı kuruluşlardan hizmet alan 13 sporcuyla fotoğraf çektirdi.