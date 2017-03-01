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Sosyal medyada 7 bin gönüllü kan bağışına hazır

Sosyal paylaşım sitesi aracılığıyla kurulan "Eskişehir Kan Bankası"nın yaklaşık 7 bin gönüllüsü, 7 gün 24 saat, kan ihtiyacı olanların yardımına koşuyor.

Sosyal medyada 7 bin gönüllü kan bağışına hazır

Sosyal paylaşım sitesi aracılığıyla kurulan "Eskişehir Kan Bankası"nın yaklaşık 7 bin gönüllüsü, 7 gün 24 saat, kan ihtiyacı olanların yardımına koşuyor.

01 Mart 2017 Çarşamba 11:32
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Sosyal medyada 7 bin gönüllü kan bağışına hazır

Sosyal paylaşım sitesi aracılığıyla "Eskişehir Kan Bankası" adıyla kurulan, çeşitli meslek gruplarından yaklaşık 7 bin gönüllüden oluşan topluluk, 7 gün 24 saat, kan ihtiyacı bulunanlara destek oluyor.

Yaklaşık 5 yıl önce kurulan "Eskişehir Kan Bankası", çeşitli meslek gruplarından 7 bin 120 üyeye ulaştı.

Sosyal medya aracılığıyla grubun sayfasında kan ihtiyacı olduğuna yönelik paylaşım yapılan kişilerin yardımına koşan üyeler, gönüllü hizmet veriyor.

Öncelikleri onkoloji servisindeki hastaların ihtiyaçlarını karşılamak olan grup, 7 gün 24 saat esasıyla, kan ihtiyacı olanlara bağışta bulunuyor.

Eskişehir Kan Bankası grup yöneticisi Nehar Köroğlu, yaptığı açıklamada, Türk Kızılayı ile iş birliği içinde olduklarını söyledi.

Gruplarına herkesin üye olabileceğini anlatan Köroğlu, "Grup üzerinde ilanlarımızı yapıyoruz. Arkadaşlarımızı ya da bağışçıları oradan yönlendiriyoruz. Güzellik uzmanından askere, ev hanımından işletme sahibine kadar binlerce kişi grubumuza üye. Üniversite ve lise öğrencileri de bağışçılarımız arasında." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Kan BankasıKanTürk KızılayıEskişehir
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