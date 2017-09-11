Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 30°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
109622
ALTIN
145.859
DOLAR
3.4024
STERLİN
4.4886
EURO
4.0750
Milli okçulardan 5 madalya
Milli okçulardan 5 madalya
'YGS' müjdesi
'YGS' müjdesi
Okula uyum haftası başladı
Okula uyum haftası başladı
Göztepe Süper Lig'e ısınıyor
Göztepe Süper Lig'e ısınıyor
Dolar/TL haftaya düşüşle başladı
Dolar/TL haftaya düşüşle başladı

Sosyal medya üzerinden imece usulü düğün yaptılar

Denizli'de 3 yıl önce tanışıp evlenmek isteyen Savaş-Meryem Yayman çiftinin düğünleri sosyal medyada kurulan arkadaşlık grubu sayesinde imece usulü yapıldı.

Sosyal medya üzerinden imece usulü düğün yaptılar

Denizli'de 3 yıl önce tanışıp evlenmek isteyen Savaş-Meryem Yayman çiftinin düğünleri sosyal medyada kurulan arkadaşlık grubu sayesinde imece usulü yapıldı.

11 Eylül 2017 Pazartesi 16:57
0 Okunma
Sosyal medya üzerinden imece usulü düğün yaptılar

Denizli'de 3 yıl önce tanışıp evlenmek isteyen Savaş-Meryem Yayman çiftinin düğünleri sosyal medyada kurulan arkadaşlık grubu sayesinde imece usulü yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan Savaş Yayman, üç yıl önce tanıştığı Meryem Şener ile evlenmek istedi.

Annesi vefat eden ve babasıyla da görüşmeyen Yayman, sosyal medyada üyesi olduğu Denizli Trafik ve Yaşam Grubu'na "Ailem olur musunuz?" paylaşımında bulundu.

Bu paylaşıma kayıtsız kalmayan grup üyeleri, çiftin tüm düğün organizasyonunu üstlendi.

İmece usulü organize edilen düğünle dünya evine giren Yayman çiftine destek olmak için kente gelen grup üyeleri, 200 araçlık konvoy ile Denizli'yi dolaştı.

Gruba üye 135 bin kişi de çiftin mutluluğunu sosyal medya üzerinden paylaştı.

"Yaklaşık bin kişi ile düğün yaptık"

Damat Savaş Yayman, gazetecilere yaptığı açıklamada, düğünün renkli ve güzel olduğunu dile getirdi.

Yaklaşık bin kişi ile düğün yaptıklarını dile getiren Yayman, şöyle konuştu:

"Grupta böyle bir paylaşımda bulundum. Daha sonra grup üyesi arkadaşlar bana sürpriz yaptı. Konvoy oluşturduk kenti gezdik. Oyunlar oynadık. Mehter takımı ile yürüyüş yaptık. Çok mutluyum, herkese teşekkür ediyorum."

Gelin Meryem Şener de unutamayacağı bir günü yaşadıklarını anlattı.

Denizli Trafik ve Yaşam Grubu kurucusu Osman Başpınar, gelin arabası, mehter bölüğü, konvoydaki araçlar için ay yıldızlı yazma, gelin arabası süslemesi gibi hizmetlerin tamamının grup üyelerince karşılandığını belirtti.

AA

Anahtar Kelimeler:
DenizliSosyal MedyaImece Usulü DüğünImece
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sosyal medya üzerinden imece usulü düğün yaptılar
Sosyal medya üzerinden imece usulü düğün yaptılar
Bankacı kadın hayatını sokak hayvanlarına adadı
Bankacı kadın hayatını sokak hayvanlarına adadı
35 bin liralık aracına 105 bin lira harcadı
35 bin liralık aracına 105 bin lira harcadı
Fabrikasının bahçesini deve kuşlarına ayırdı
Fabrikasının bahçesini deve kuşlarına ayırdı
Çölyak hastalarına mutfak atölyesi
Çölyak hastalarına mutfak atölyesi
Şehit oğlunun hatıralarıyla yaşıyor
Şehit oğlunun hatıralarıyla yaşıyor
Şehide Türk bayraklı 'doğum günü hediyesi'
Şehide Türk bayraklı 'doğum günü hediyesi'
"Kurban, kardeşlerimize uzattığımız hayır ve yardım elidir"
"Kurban, kardeşlerimize uzattığımız hayır ve yardım elidir"
Suriyeli Muhammed'in aile özleminde mutlu son
Suriyeli Muhammed'in aile özleminde mutlu son

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ