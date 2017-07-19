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Sosyal medya gençleri kaygılı bireyler haline getiriyor

İngiltere'de yapılan bir araştırma, sosyal medyanın genç kullanıcıları kaygılı bireyler haline getirdiğini ortaya koydu.

Sosyal medya gençleri kaygılı bireyler haline getiriyor

İngiltere'de yapılan bir araştırma, sosyal medyanın genç kullanıcıları kaygılı bireyler haline getirdiğini ortaya koydu.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 18:30
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Sosyal medya gençleri kaygılı bireyler haline getiriyor

LONDRA - Gençlerin maruz kaldığı zorbalık ve şiddetle uluslararası çapta mücadele eden İngiltere merkezli "Ditch the Label" adlı kuruluşun yaptığı araştırmaya göre, genç sosyal medya kullanıcılarının yüzde 40'ı paylaştıkları öz çekimler beğenilmediğinde kendilerini kötü hissediyor.

12 ila 20 yaşlarında 10 binden fazla sosyal medya kullanıcısıyla yapılan ankette, katılımcıların yüzde 35'i, kendilerine güvenlerinin takipçi sayılarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu ifade etti.

Araştırmaya katılanların yüzde 70'i internette başka birine karşı sözlü tacizde bulunduklarını belirtirken yüzde 17'si de bilgisayar başında zorbalığa maruz kaldıklarını söyledi.

Her 3 gençten biri, sosyal medya hesaplarındaki görünüşlerinden dolayı siber ortamda tacize ve zorbalığa uğramaktan endişe duyuyor.

Kuruluş, sosyal medya platformları arasında en fazla siber zorbalığın görüldüğü sitenin, içerdiği negatif yorumlarla Instagram olduğunu kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sosyal MedyaÖnce Vatan Gazetesi
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