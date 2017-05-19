Soner Yüksel, Bozduman'a program verdi

ESKİŞEHİR- Program öncesi Facebook'ta paylaştığı toplumsal içeririkli mesajlar ile de ne kadar donanımlı bir insan olduğunu gösteren Yüksel, toplumsal olaylara duyarlığı ile de büyük alkış topluyor. Eskişehir Spor'un başarıyla bir yere gelmesi içinde canla başla çalışan ve özellikle evcil hayvan düşkünlüğü olan Soner Yüksel, tüm canlıların yaşam hakkı için toplumsal görevlerini yerine getiriyor.

"Bozduman'a program"

Daha önce sevgili medyum, kabalist, astrolog Ferdi Bozduman ile dört bölümlük çekim yapan Yüksel, "Ferdi ilk kendi proğramımı bant yayını olarak Es TV'de yapmamı sağlayan kişidir. Yeni sezonda Ferdi ile çalışmak için bir araya geldik. Ve şimdilik 20 -30 bölüm arası program çekimlerine başlıyoruz" dedi

Kendisini tüm sevenleri ekranları başına davet eden Ferdi Bozduman ise; Yüksel Bey benim hayatımda çok önemli bir yere sahiptir. Başta Soner Yüksel Bey'e, Es Grup Holding Bünyesine ve Es Tv tüm çalışanlarına teşekkürlerimi sunarım. Yakın zamanda sizlerle buluşmak dileğiyle" şeklinde konuştu.

Haber: Elif Günay