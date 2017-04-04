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Son anda kurtuldular

Alzaymır tedavisi gördükleri öğrenilen karı koca, yangın çıkan evlerinden komşularının yardımıyla çıkarıldı.

Son anda kurtuldular

Alzaymır tedavisi gördükleri öğrenilen karı koca, yangın çıkan evlerinden komşularının yardımıyla çıkarıldı.

04 Nisan 2017 Salı 13:10
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Son anda kurtuldular

Ankara'da bir binanın 4'üncü katındaki dairelerinde çıkan yangından etkilenen çift, komşularının yardımıyla binadan çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Uyanış Mahallesi Şehit Nursil Bektaşoğlu Sokak'taki bir binanın 4'üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında dairede bulunan Bayram A. (55) ve Nazire A. (47) yoğun dumandan etkilendi. Alzaymır tedavisi gördükleri öğrenilen çift, komşularının yardımıyla son anda binadan çıkartıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çifti olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü.

Alevleri kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
KeçiörenAnkara KeçiörenYangın
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