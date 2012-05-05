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Somalili Metehan Türk ailesiyle yaşama tutundu

Somalili hamile kadının intihar etmesi üzerine kurtarılan Metehan, 8 aylıkken kendisini evlat edinen Türk ailesiyle mutlu bir yaşam sürüyor.

Somalili Metehan Türk ailesiyle yaşama tutundu

Somalili hamile kadının intihar etmesi üzerine kurtarılan Metehan, 8 aylıkken kendisini evlat edinen Türk ailesiyle mutlu bir yaşam sürüyor.

05 Mayıs 2012 Cumartesi 13:08
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Somalili Metehan Türk ailesiyle yaşama tutundu
SAKARYA - Yaklaşık altı yıl önce ülkesindeki karışıklık ve kıtlıktan kaçarak Türkiye'ye sığınan Somalili kadın, yaşadığı sıkıntılar nedeniyle geldikten birkaç ay sonra 8 aylık hamile olmasına rağmen ilaç içerek intihar etti.
Annesinin intiharı ve erken doğması nedeniyle çeşitli hastalıklarla pençeleşen Metehan bebek, Çocuk Esirgeme Kurumu'nda çocuk bekleyen bazı ailelerin de tercihi olmadı. 5 aylık olana kadar Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kalan Somalili Metehan'ın hayatı, 2007'de İstanbul'da Çocuk Esirgeme Kurumu yararına düzenlenen bir programa katılan Burcu ve Emrah İnce çiftinin kendisini tanımasıyla değişti. İnce çifti, Metehan'ı evlat edinmeye karar verdi.
8 aylıkken ailenin yanına yerleşen Metehan, Türk ailesiyle 5 yıldır mutlu bir yaşam sürüyor.
Sapanca'da yaşayan baba Emrah İnce, evlat edinmeden önce Metehan ile ilgili ön inceleme yaptıklarını belirterek, ''Renginden ve hastalığından dolayı 400 ailenin Metehan'ı evlat edinmediğini öğrendik. Bu durum bizi çok üzdü ve o gün hiç düşünmeden Metehan'ı evlat edindik" dedi.
Anne Burcu İnce ise Metehan'ı ilk gördüklerinde çok hasta olduğunu ve bu durumundan çok etkilendiğini anlattı.
İnce, Metehan'ın hastalığı ve siyahi olması nedeniyle evlat edinilmek istenmediğini öğrendiklerini belirterek, ''Bu gerçeği duyunca çok etkilendim. Onu ilk gördüğümüz zaman hiç düşünmeden annesi olmak istedim. Çok özel bir çocuk. Böyle bir evladım olduğu için kendimi çok şanslı hissediyorum. Çok güzel bir duygu gerçekten'' ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 05.05.2012 05:11
Anahtar Kelimeler:
Somalili
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