Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99957
ALTIN
231.851
DOLAR
6.0811
STERLİN
7.8343
EURO
7.0621
İçimizden Biri : Kenan Koç
İçimizden Biri : Kenan Koç
"Malay"
"Malay"
ALES yapıldı
ALES yapıldı
'Sökük dikerek' geçen bir ömür
'Sökük dikerek' geçen bir ömür
Endonezya’daki depremde kayıplar olduğu açıklandı
Endonezya’daki depremde kayıplar olduğu açıklandı

'Sökük dikerek' geçen bir ömür

Zonguldak'ta "Yılın Ahisi" seçilen terzi Hüseyin Cahit Köktürk, 20 metrekarelik iş yerinde 48 yıldır elinden iğne ipliği bırakmıyor.

'Sökük dikerek' geçen bir ömür

Zonguldak'ta "Yılın Ahisi" seçilen terzi Hüseyin Cahit Köktürk, 20 metrekarelik iş yerinde 48 yıldır elinden iğne ipliği bırakmıyor.

30 Eylül 2018 Pazar 13:30
9 Okunma
'Sökük dikerek' geçen bir ömür

Zonguldak'ta "Yılın Ahisi" seçilen 58 yaşındaki terzi Hüseyin Cahit Köktürk, 48 yıldır elinden iğne ipliği bırakmadığı 20 metrekarelik dükkanında mesleğini severek sürdürüyor.

Köktürk, 1960'da ortaokulu eğitimi için Beycuma beldesinden kent merkezine gitti.

Eğitimi yarıda kalan Köktürk, dedesi tarafından Bolu'nun Gerede ilçesinde yanına verildiği ustasından mesleği öğrendi.

Gerede'de yaklaşık 4,5 yıl çalışan Köktürk, daha sonra Zonguldak'a dönüp 1970'te kendi dükkanını açtı.

Köktürk, 48 yıldır iğne ipliği elinden bırakmadığı 20 metrekarelik dükkanında severek yaptığı mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Dükkanını her sabah dua ederek açan Köktürk, boynuna mezurayı asıp eline iğne ipliği alarak işe koyuluyor.

"Biz son kuşağız"

Köktürk, yaptığı açıklamada, ortaokulda eğitiminin yarıda kalması nedeniyle dedesi tarafından Bolu'da yanına verildiği ustadan mesleği öğrendiğini söyledi.

Kendini geliştirdikten sonra Zonguldak'a dönüp 1970'te kendi dükkanını açtığını aktaran Köktürk, 20 metrekarelik dükkanında mesleğini ilk günkü aşkla sürdürdüğünü kaydetti.

Köktürk, terzilik yaparak geçimini sağladığını, 25 yıl önce emekli olduğunu ama iğne ipliği elinden bırakmadığını anlatarak, "Mesleğimi severek yapıyorum. Mesleğim, iki santimetrelik iğneye sebat edilerek ve işi severek yapılması gereken bir meslek." diye konuştu.

Eskiden herkesin çocuğunu meslek öğrenmesi için bir ustanın yanına götürdüğünü, şimdilerde ise terzilik yapacak eleman bulamadıklarına belirten Köktürk, şöyle devam etti:

"Yetişecek eleman yok. Bu meslekte 10 yıl sonra sadece fermuar ve paça dikenler olacak. Elbise yapan olmaz. Biz son kuşağız. 10 kişi yetiştirdim ama 5'i çalışıyor bu meslekte. Aşk ve sevgi olmazsa bu işi yapamazsınız. Çok meşakkatli çünkü iğneyle çalışıyoruz. 'Peygamber mesleği' olduğu için seviyorum. 48 yıldır aynı dükkandayım. Eskiden yurt dışına dahi elbise gönderirken şimdi göndermiyorum. Şu anda İstanbul ve Ankara'dan müşteriler var."

"Yılın Ahisi" seçilmekten duyduğu memnuniyeti de dile getiren Köktürk, "Buna layık olmaya çalışıyorum. Mesleğine saygı ve sevgi göstermeyen başarılı olamaz. Mesleğine saygılı olacaksın. Mesleğim meşakkatli. Mesleğimiz tamamen iğneyle çıkıyor. Severek yaparsan zorluğa katlanıyorsun." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ZonguldakYılın Ahisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyarbakır'ın ilk 'Tema Park'ında çocuklar oyuna doydu
Diyarbakır'ın ilk 'Tema Park'ında çocuklar oyuna doydu
'Simitçi Erkan' Suriyeli yetimlerin ayaklarını ısıttı
'Simitçi Erkan' Suriyeli yetimlerin ayaklarını ısıttı
Yetim çocuklara her şeyin ücretsiz olduğu çarşı
Yetim çocuklara her şeyin ücretsiz olduğu çarşı
Küçük Cansu ablasının kaderini yaşamak istemiyor
Küçük Cansu ablasının kaderini yaşamak istemiyor
Plastik atıklar 'minik dostlara' yuva oldu
Plastik atıklar 'minik dostlara' yuva oldu
Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında acı haber
Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında acı haber
Sanat aşkı, emeklilik sonrası okullu yaptı
Sanat aşkı, emeklilik sonrası okullu yaptı
Köyün kaderine terk edilen kedilerine annelik yapıyor
Köyün kaderine terk edilen kedilerine annelik yapıyor
Emekli öğretmenden üniversite kütüphanesine kitap bağışı
Emekli öğretmenden üniversite kütüphanesine kitap bağışı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ