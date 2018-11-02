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Sokak Modasına Yön Veren Ozan Kaan ERKAN

Ozan Kaan ERKAN street style fotoğraflarıyla büyük beğeni topluyor

Sokak Modasına Yön Veren Ozan Kaan ERKAN

Ozan Kaan ERKAN street style fotoğraflarıyla büyük beğeni topluyor

02 Kasım 2018 Cuma 12:03
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Sokak Modasına Yön Veren Ozan Kaan ERKAN

İSTANBUL- Son dönemlerde ünlenen moda fotoğrafçısı Ozan Kaan ERKAN street style fotoğraflarıyla büyük ilgi topladı.  Ozan Kaan ERKAN'ın bu konuda en dikkat çeken cümleleri ise şunlar oldu; Ben özgür ruhlu bir insanım stüdyo fotoğrafını seviyorum fakat çoğunlukla sokağa çıkarak sanatımı halkımın içersinde gerçekleştirmek beni daha çok tatmin ediyor. Özellikle İstanbul bu olay için çok elverişli bir metropol. Modellerimi, kadrajımı, renklerimi İstanbul'un muhteşem sokaklarıyla bütünleştirmek beni mutu etmekle beraber her insanı sokağa çıkıp fotoğraf çekmeye teşvik ediyor.

Haber: Elif Günay

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Anahtar Kelimeler:
Ozan Kaan ErkanSokak Modasına Yön Veren Ozan Kaan ERKANBen özgür Ruhlu Bir InsanımElif Günay
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