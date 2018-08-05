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Sokak köpeği 'Moniş' şefkat eliyle hayata tutundu

Şanlıurfa'da vücudunda çıkan tümör nedeniyle sokağa terk edilen "Moniş" isimli köpek, hayırseverin yardımıyla sağlığına kavuştu.

Sokak köpeği 'Moniş' şefkat eliyle hayata tutundu

Şanlıurfa'da vücudunda çıkan tümör nedeniyle sokağa terk edilen "Moniş" isimli köpek, hayırseverin yardımıyla sağlığına kavuştu.

05 Ağustos 2018 Pazar 15:00
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Sokak köpeği 'Moniş' şefkat eliyle hayata tutundu

Şanlıurfa Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünde tekniker olarak görev yapan Tarık Önal, 6 ay önce ailesiyle piknik yaptığı sırada hastalığı nedeniyle sokağa terk edilen golden retriever kırması 2 yaşındaki köpeği fark etti. 

Hasta köpeğe sahip çıkan Önal, evinin bahçesinde barınak yaparak bakımını üstlendi.

Önal, "Moniş" ismini verdiği köpeğinin rahatsızlığı nedeniyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Kedi ve Köpek Rehabilitasyon Merkezinden yardım istedi. Merkezde yaklaşık 3 haftalık tedavinin ardından Moniş sağlığına kavuştu.

Tarık Önal, AA muhabirine yaptığı açıklamada Moniş'in rahatsızlığı nedeniyle sokağa bırakıldığını düşündüğünü, bu durumun da kendisini çok üzdüğünü söyledi.

Moniş ile yaklaşık 6 ay önce tanıştıklarını belirten Önal, geçen zaman süresince köpeğin ailesinin bir ferdi haline geldiğini ifade etti.

Hayvanların da canı olduğunu insanların bu bilinçle hareket etmesi gerektiğini dile getiren Önal, özellikle sokak hayvanlarının daha çok korunmaya ihtiyaçları olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Ben ve ailem hayvanları çok seviyoruz. Köpeğimizi bir piknik alanında fark ettik. Köpek çok hastaydı ve kanaması vardı. O yüzden sokağa terk edilmiş galiba. Onu sahiplenip eve götürdük ismini Moniş koyduk. Kısa sürede o bize biz de ona alıştık. Her gün bakımını yaparak yemeğini verdik. Daha sonra köpeğimizi belediyemizin bakımevine getirdik. Burada merkezimin sorumlusu Şahin Bey, köpeğin ameliyat olması gerektiğini fakat riskli olduğunu söylemesi üzerine ilaç tedavisini uygulayamaya başladı. Sağolsun çok ilgilendi. Şükürler olsun köpeğimiz tedaviye cevap verdi. Yaklaşık 3 haftadır tedavi süreci devam ediyor. Her hafta gelerek tedavisine yardımcı oluyorum. Gece rüyalarıma giriyor. O artık ailemizin bir üyesi. Yakın bir zaman da Monişim tamamıyla iyileşecek. Bizlere yardımcı olan Şahin Apaydın ve merkez çalışanlarına çok teşekkür ediyorum."

İlaçları il dışından getirdik

Merkez sorumlusu veteriner hekim Şahin Apaydın, kendilerine yaklaşık 3 hafta önce getirilen köpeğin yapılan kontrolünde üreme organında tümör teşhis ettiklerini söyledi.

Tedavisinin cerrahi müdahale gerektiğini fakat risk nedeniyle ilaç tedavisine başladıklarını kaydeden Apaydın, Moniş'in ilaçlarını il dışından temin ettiklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Moniş tedaviye kısa sürede cevap verdi hızlı bir şekilde toparlandı. Yakın bir zamanda sağlığına kavuşacağına inanıyorum. Tedaviyi yaparken hayvan sahibi Tarık Bey yanımızda oluyor ve köpek kendini daha güvende hissediyor. Malum son günlerde hayvanlara şiddet haberleri sıkça duyuyoruz. Bunlar bizi çok üzüyor. Hayvanların da birer canlı olduğunu unutmamalıyız ve bu konuda çok duyarlı olmalıyız. Moniş'te sokağa terk edilmiş. Sağolsun Tarık Bey fark edip sahiplenmiş. Keşke tüm insanlar Tarık Bey gibi hassasiyet gösterse. Kendisine çok teşekkür ediyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
ŞanlıurfaSokak KöpeğiŞanlıurfa Çevre Ve Şehircilik Müdürlüğü
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