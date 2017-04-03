Sokak kedilerine sıcak yuva

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki veteriner hekim Behçet Düzgün iş yerinin bulunduğu Hatipirimi Mahallesi 139 Sokak'ta 30 kadar kediyi her sabah besleyip, kedilerin tedavilerini de yapıyor.

Gözü gibi baktığı kedileri "mahallenin çocukları" diye nitelendiren Düzgün, yağmurda ağaç ve çiçeklerin altına sığınan kedilerin durumundan çok etkilenince kedi evi hazırladı.

Veteriner Düzgün, yaptığı açıklamada, kedilere her gün yemek verdiklerini, yemekten sonra kedilerin sığınacak yer aradığını, araçların ve ağaçların altına girdiğini söyledi.

Yağmurlu havada kedilerin çiçeklerin altında titreyerek durduğunu, birbirlerine sokulduğunu gördüğünde aklına onlara ev yapma fikri geldiğine dikkati çeken Düzgün, "Madem bunlara 'bizim mahallenin çocukları' diyoruz sahip çıkalım. Barınabilecekleri, yemeklerini yiyebilecekleri ortam sağlayalım diye düşündüm." dedi.

"Kedi evini sosyal medya ve hayvanseverlerle tasarladık"

Düzgün, sosyal medyadan kedilere ev yapmak için araştırmalar yaptığını, hayvanseverlerden çeşitli fikirler ve fotoğraflar geldiğini anlattı.

Sosyal medya ve hayvanseverlerin destekleriyle tasarlanan kedi evini yaptıklarını vurgulayan Düzgün, "Kedi evini tekerlekli yaptık ki bahçede gezdirebiliyoruz. Kışın sundurma altına alırız yazın açık alana koyabilelim diye. Sokak kedileriyle meşgul olan bir hayvanseverimiz kedi evinin bir kısmını 'bazı kediler açık alan sever, bir kısmı açık olsun' dedi. Biz de öyle yaptık." diye konuştu.

"Karınlarını doyurmak hoşuma gidiyor, keyif veriyor"

Düzgün, sokakta yaşadıkları için kedilerin birbirlerini çok iyi tanıdıklarını aralarında hiyerarşik bir düzen olduğunu söyledi. Düzgün, şöyle konuştu:

"Kim sinirli kimi baskın kimi sakin, tanıyorlar birbirlerini. Mamaları kaplarına koyuyoruz. Kimi kapta seviyor kimi yerde seviyor, kaptan yemiyorlar. Birbirlerini gözlemliyorlar, birisi yiyor, ondan sonra diğeri gelip yiyor. Birbirlerini kolluyorlar, alanlarını biliyorlar."

Sokaktaki hayvanları beslemekten mutluluk duyduklarını dile getiren Düzgün, şunları kaydetti:

"Düşünsenize 25-30 çocuğunuzun olduğunu, onların sizlerin ayaklarınıza dolandığını, 'Hoş geldin' dediğini. Sabah geldiğimde ben de öyle düşünüyorum. Hepsi ayağıma dolanıyor. Çocukların babasının eve geldiğinde şeker çikolata beklediği gibi onlar da mamalarını bekliyor. Onların karınlarını doyurmak hoşuma gidiyor, keyif veriyor, stresimi alıyor. Toplumda hep bir gerginlik, bezginlik var. Burada huzur buluyoruz hayvanların sayesinde. İnsanların kedi ya da köpek beslemesini sağlıklı yaşamları için tavsiye ediyorum."