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Sokak kedileri için 5 yıldızlı "Kedi Kasabası"

Samsun'da sokak kedileri için oluşturulan "Kedi Kasabası"nda, sokaktan toplanan kedilerin kısırlaştırılarak rahat bir ortamda yaşamını sürdürmesi sağlanıyor.

Sokak kedileri için 5 yıldızlı "Kedi Kasabası"

Samsun'da sokak kedileri için oluşturulan "Kedi Kasabası"nda, sokaktan toplanan kedilerin kısırlaştırılarak rahat bir ortamda yaşamını sürdürmesi sağlanıyor.

26 Haziran 2015 Cuma 11:38
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Sokak kedileri için 5 yıldızlı

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesi, belediyeye ait hayvan barınağı içerisindeki 10 dönümlük ormanlık alanda, sokaktan toplanan ve özellikle hasta kedilerin bakımının yapılabilmesi için tesis oluşturdu.

Yaklaşık 2 yıl süren çalışmaların ardından kurulan ve "Kedi Kasabası" adı verilen tesiste, sokak kedileri için tekli ve çoklu yaşam alanının bulunduğu bungalov evlerin yanı sıra otantik köprü ve yürüyüş yolları yapıldı.

Hayvan Barınağı Sorumlu Yöneticisi ve veteriner hekim Hüseyin Aydın, AA muhabirine, ilçe belediyelerince sokaktan toplanan kedilerin kendilerine getirildiğini, kedilerin burada kısırlaştırıldığını söyledi.

"Kediler için 5 yıldızlı kasaba oluşturduk"

Öncelikle sokaktan hasta olarak getirilen kedileri diğerlerinden ayırarak veteriner hekim gözetiminde tedavi ettiklerini anlatan Aydın, "Daha sonra kedileri kısırlaştırıyoruz. Kısırlaştırdığımız kedileri 'Kedi Kasabası'na salıyoruz. Biz burada kedilerin toplu veya tek yaşayabileceği yaşam alanı oluşturduk. Burada kediler sağlıklı ve mutlu bir şekilde yaşamlarını sürdürecekler" dedi.

Aydın, kedilerin ormanlık alanda çamura basmaması için yürüyüş yolları yaptıklarını anlattı.

"Kediler için burada 5 yıldızlı kasaba oluşturduk" diyen Aydın, bir kedi için her türlü yaşam şartının mevcut olduğunu söyledi.

AA

Son Güncelleme: 26.06.2015 12:04
Anahtar Kelimeler:
önce VatanKedi
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