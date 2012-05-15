Siverek'te minibüs devrildi: 3 ölü, 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, eski TBMM Başkanvekili Eyyüp Cenap Gülpınar'ın cenaze törenine gidenlerin bulunduğu Halit Yıldırım yönetimindeki 34 DC 0948 plakalı minibüs, Üçkuyu köyü yakınlarında yoldan çıkarak devrildi.

Kazada sürücüsü Halit Yıldırım ile araçta bulunan Vehip Yenigün olay yerinde, Yılmaz Yıldırım da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve burada tedavi altına alınan Şemsettin Minigür, Hüseyin Gülüce, Mehmet Gülüce, Nurullah Gümüştaş ve Mahmut Gülüce'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.