Sivas'ta okullarda süt dağıtımı yeniden başladı

SİVAS - Sivas'ta ''Okul Sütü Programı'' kapsamında okullarda süt dağıtımına yeniden başlandı.

Kızılırmak İlköğretim Okulu'nda düzenlenen süt dağıtımına katılan Sivas Valisi Ali Kolat, öğrencilerle birlikte dağıtılan sütten içti.

Vali Kolat, burada yaptığı açıklamada, bazı illerde olduğu gibi Sivas'ta da istenmeyen nedenlerle süt dağıtımının kesintiye uğradığını belirterek, ''Tekrar süt dağıtımına başladık. En ufak bir sıkıntı yok. Yaptığımız tetkiklerde de en ufak bir sıkıntı olmadığı görüldü. Bu yönden herkes rahat olsun. Bir de bakanlık, daha önceki dağıtım yapan firmayı değiştirdi. Sütlerimizi sağlıklı bir şekilde dağıtacağız ve bu başarılı bir şekilde sürecek'' diye konuştu.

Öğrencilerle sohbet eden ve süt içip içmediklerini soran Vali Kolat, çocuklara süt içmeye devam etmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

Vali Kolat'a, İl Sağlık Müdürü Bahattin İlter, Halk Sağlığı İl Müdürü Levent Sağlam ve Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar da eşlik etti.

Kentte, bazı öğrencilerin sütten zehirlendiği yönündeki iddialar üzerine süt dağıtımına ara verilmişti.