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Şırnak'ta çatışma

Şırnak'ta Suriye sınırındaki mayınlı bölgede terör örgütü PKK mensubu 4 kişi etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ta çatışma

Şırnak'ta Suriye sınırındaki mayınlı bölgede terör örgütü PKK mensubu 4 kişi etkisiz hale getirildi.

15 Haziran 2012 Cuma 08:48
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Şırnak'ta çatışma

ŞIRNAK 

Cizre ilçesinin Suriye sınırındaki mayınlı bölgede bir grup terör örgütü mensubunun tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda ''teslim ol'' çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Operasyonda ele geçirilen silah ve malzemelere göre, etkisiz hale getirilen teröristlerin örgütün üst düzey yöneticileri olduğu değerlendiriliyor.

Şırnak Valiliği de 4 terör örgütü mensubunun, uzun namlulu ağır silahlar ve bunlara ait çok miktarda mühimmat, halka yapılacak hizmetleri engellemek, güvenlik güçlerine zarar vermek maksadıyla kullanılacağı değerlendirilen 2,5 kilogram C-4 ve tuzaklanmış iki el bombasıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA

Son Güncelleme: 15.06.2012 00:49
Anahtar Kelimeler:
Şırnak
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