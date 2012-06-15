Şırnak'ta çatışma

ŞIRNAK

Cizre ilçesinin Suriye sınırındaki mayınlı bölgede bir grup terör örgütü mensubunun tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda ''teslim ol'' çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonda ele geçirilen silah ve malzemelere göre, etkisiz hale getirilen teröristlerin örgütün üst düzey yöneticileri olduğu değerlendiriliyor.

Şırnak Valiliği de 4 terör örgütü mensubunun, uzun namlulu ağır silahlar ve bunlara ait çok miktarda mühimmat, halka yapılacak hizmetleri engellemek, güvenlik güçlerine zarar vermek maksadıyla kullanılacağı değerlendirilen 2,5 kilogram C-4 ve tuzaklanmış iki el bombasıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.