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Şırnak'taki terör saldırısında yaralanan asker şehit oldu

Şırnak'ta teröristlerin saldırısında yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

Şırnak'taki terör saldırısında yaralanan asker şehit oldu

Şırnak'ta teröristlerin saldırısında yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

17 Mayıs 2017 Çarşamba 12:31
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Şırnak'taki terör saldırısında yaralanan asker şehit oldu

ANKARA

Şırnak'ta teröristlerin saldırısında yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, pazartesi günü bölücü terör örgütü üyeleri, Şırnak'taki Görmeç Üs Bölgesine saldırdı.

Saldırıda yaralanan ve hastaneye sevk edilen asker tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Bilgilendirmede, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesine yer verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ŞırnakAskerŞehitHastaneönce Vatan
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