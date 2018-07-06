'Sırat Köprüsü' üzerinde geçen yarım asır

Türkiye'nin profesyonel son akrobatı 67 yaşındaki Özdemir Turan, adeta bir ömür harcadığı zorlu meslek hayatını anlattı. Cambazlığa 10 yaşından beri ilgi duyduğunu ve ilk günkü heyecanını koruduğunu belirten Turan, doktor babasının talebi doğrultusunda eğitim hayatını başarıyla tamamlayarak diş hekimi olduğunu söyledi.

Okul yıllarında ailesinden gizlice "Sihirbaz Farabi" lakabıyla bilinen ustasının yanına gittiğini, ilerleyen zamanlarda da "Muğlalı Cambaz Yakup" ile tanıştığını anlatan Turan, ustalarının desteğiyle 15-16 yaşlarında ipe çıktığını ve para kazanmaya başladığını kaydetti.

Babasının izni olmadığı için kendisinde tutku oluşturan cambazlık mesleğini eğitimini aksatmadan yapmaya çalıştığını aktaran Turan, diş hekimi olarak Afyon'da özel bir klinikte çalıştığını ancak hekimliği benimseyemediğini vurguladı. Hayatını ip cambazı olarak devam ettirme kararı alan ve mesleki tercihi dolayısıyla babasıyla yaklaşık 25 yıl küs kalan Turan, babası ile boşa geçen onca yılın ardından Beşiktaş'taki cambazhanesinde barıştığını söyledi.

Meslekte 51 yılı geride bırakacağını ifade eden Turan, Türk tarihinde 4 bin yıldır önemli bir yer ve değere sahip olduğu için cambazlık mesleğini büyük bir aşkla benimsediğini söyledi.

Ailesinin hekimliği, kendisinin de cambazlığı tercih ettiğini anlatan Turan, "Eğitim hayatımı tamamladıktan sonra kısa süre hekimlik görevimi yaptım. Özel muayenelerde hekimlik yaptım ancak ben o işi sevmedim, ben bu işi sevdim. Ailem o işi, ben de bu işi sevdim. Biraz sıkıntı buradan kaynaklanıyordu. Bundan dolayı rahmetli babamla 20-25 yıl hiç konuşmadık. Ihlamur Kasrı'nın karşısında cambazhanem vardı. Burada gösteriler yapıyordum. Bin kişilik cambazhanemde geceleri 3-4 bin kişiye gösteri yapıyordum. Dört sene her yaz oralarda gösteriler yaptım. Babamla da yıllar sonra burada barıştık." dedi.

"Bu mesleği ölümüne sevdim"

Turan, gençliğinde ufak tefek kazalar atlattığını ancak hepsinde de telin üzerinde kalmayı başardığını kaydederken, "Çok ölüm tehlikesi atlattım. Bu işin hiç şakası yok. Yüzlerce usta bu telden düşüp öldü, yüzlerce usta sakat kaldı. Ben bu işi gönül adamı olarak yapıyorum. Gönlümü de bu işe kaptırdım. 51 yılı da böyle doldurdum. Sevgimden zerre kadar bir şey azalmadı. Mesleğin büyük sıkıntılarını yaşadım. Bu mesleği ölümüne sevdim. Son nefesimi verene kadar da bu parmaklıkların içerisinde kalacağım." değerlendirmesini yaptı.

Hiçbir şekilde maddi destek beklemediğini, bu türden destekleri de kabul etmediğinin altını çizen Turan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından kendisine geçici olarak tahsis edilen alanda kurduğu cambazhanesinde yaz aylarının müsait günlerinde ücretsiz gösteriler sunduğunu anlattı. Turan, yer tahsisi ve manevi desteğinden ötürü İmamoğlu'na teşekkür etti.