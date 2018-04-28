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'Sıra dışı okur'un ekoturizme açtığı köye yoğun ilgi

"Sıra dışı okur" unvanıyla ödüllendirilen 56 yaşındaki Engin'in kitaplardan okuyarak öğrendiği ekoturizmi hayata geçirdiği köyü, özellikle hafta sonları yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor.

'Sıra dışı okur'un ekoturizme açtığı köye yoğun ilgi

"Sıra dışı okur" unvanıyla ödüllendirilen 56 yaşındaki Engin'in kitaplardan okuyarak öğrendiği ekoturizmi hayata geçirdiği köyü, özellikle hafta sonları yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor.

28 Nisan 2018 Cumartesi 13:42
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'Sıra dışı okur'un ekoturizme açtığı köye yoğun ilgi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce 2013'te "Sıra dışı okur" unvanıyla ödüllendirilen 56 yaşındaki Bedriye Engin'in kitaplardan okuyarak öğrendiği ekoturizmi hayata geçirdiği köyü, özellikle hafta sonları Türkiye ve dünyadan ziyaretçi akınına uğruyor.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu köyü, kent yaşamının gürültüsünden, keşmekeşinden uzaklaşarak köye gelenlere sobalı odalarda konaklama, kerpiç evlerde ekmek pişirip, kümesten topladıkları yumurta ile yer sofrasında kahvaltı fırsatı sunuyor.

Fransız Yves Rocher Vakfı'nın organize ettiği "Toprağın Kadınları" yarışmasında 11 kadın arasına giren Engin, AA muhabirine, 11 yıl önce kurduğu hayalinin bugün geldiği noktaya ulaşacağına başlangıçta kendisinin bile inanmadığını söyledi.

İnsanların bu kadar çok sessizliğe, doğaya hasret olduklarını tahmin etmediğini vurgulayan Engin, "İnsanlar akın akın gelmeye başladı. Hakikaten çok talep gördü. İnsanlar çok hasretmiş köy hayatına, sessizliğine." dedi.

"Artık sayı çoğaldı"

Engin, yıllar önce bir hayalin peşine düştüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"İnternette bir şekilde kendimi tanıtmak isterken 'sıra dışı okur' seçildikten sonra televizyon programlarına davet edildim. O zaman bölgemizde turizm daha yeniydi. Sonraki programlar daha genişledi ve insanlar tanımaya başladılar. Şu andaki sayı, mesela şu anda 28 kişi yoldalar. Grup başkanıyla 30 kişi. Bunlar konaklamalı, kalacaklar. Yarın bir turizm derneği gelecek, onlar da 45 kişi. Artık sayı çoğaldı."

Ziyaretçileri ilk geldiklerinde evlere dağıttıklarını anlatan Engin, şunları söyledi:

"Herkesin kalacağı yer belli. Menü aynı, ben hazırlıyorum her evde aynı yemek pişiyor. Öğlen yemeğini yiyorlar, çayını kahvesini içip biraz yorgunluklarını atıyorlar. Sonra ben onları topluyorum, yakın köy gezilerine gidiyoruz. Buralarda üç, dört katlı konaklar var, burayı çok beğeniyorlar. 1418'den kalan 'Çivisiz Cami' var, onu gösteriyorum. İlçemiz İpek yolu üzerinde, tarihi binalarımız var. Taş hanlar, 37 kurnalı çeşmemiz, camimiz var. Zirvede yürüyüş yapıyorlar, eski Yunan kral mezarlığını geziyorlar. İstedikleri her şeyi bulabiliyorlar."

"Aynı gruplar defalarca geliyorlar"

Bedriye Engin, her kesime hizmet edebilmelerinin ziyaretçi sayısını arttırdığını belirterek, "İnsanlar kentten o kadar yorulmuş o kadar bunalmışlar ki gelip burada horoz sesiyle uyanmaya, yumurtasını gidip kendisi almaya hasret kalmış. Ya da bunları bir şekilde yaşamış ama çocuğuna yaşatmak için geliyor. Bu sayı gittikçe arttı ve artık 100'leri buldu. Aynı gruplar defalarca geliyorlar, bu da çok memnun ayrıldıklarını gösteriyor." ifadesini kullandı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Kültür Ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Ve Yayımlar Genel MüdürlüğüSıra Dışı Okur
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