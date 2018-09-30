Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99957
ALTIN
231.851
DOLAR
6.0811
STERLİN
7.8343
EURO
7.0621
İçimizden Biri : Kenan Koç
İçimizden Biri : Kenan Koç
"Malay"
"Malay"
ALES yapıldı
ALES yapıldı
'Sökük dikerek' geçen bir ömür
'Sökük dikerek' geçen bir ömür
Endonezya’daki depremde kayıplar olduğu açıklandı
Endonezya’daki depremde kayıplar olduğu açıklandı

'Simitçi Erkan' Suriyeli yetimlerin ayaklarını ısıttı

Kocaeli'de simit satarak geçimin sağlayan Erkan Ayhan, "Bu Kış Yetimler Üşümeyecek" sloganıyla topladığı bin çift ayakkabıyı Hatay'daki Suriyeli yetim çocuklara ulaştırdı.

'Simitçi Erkan' Suriyeli yetimlerin ayaklarını ısıttı

Kocaeli'de simit satarak geçimin sağlayan Erkan Ayhan, "Bu Kış Yetimler Üşümeyecek" sloganıyla topladığı bin çift ayakkabıyı Hatay'daki Suriyeli yetim çocuklara ulaştırdı.

30 Eylül 2018 Pazar 13:36
12 Okunma
'Simitçi Erkan' Suriyeli yetimlerin ayaklarını ısıttı

Kocaeli'de simit satarak geçimin sağlayan Erkan Ayhan, "Bu Kış Yetimler Üşümeyecek" sloganıyla topladığı bin çift ayakkabıyla Suriyeli yetim çocukları sevindirdi.

Dünyanın farklı bölgelerindeki mazlumlar için Kocaeli'de düzenlediği örnek çalışmalarla tanınan 42 yaşındaki "Simitçi Erkan", Suriyeli yetim çocukların ihtiyaçları için duyarsız kalmadı.

Yetim çocuklar için hayırseverlerden kışlık ayakkabı toplayan Ayhan, Yayladağı ilçesinde, bünyesindeki 280 yetim çocuğun ihtiyaçları konusunda faaliyet yürüten Yetim Çığlığı Merkezi'ndeki çocuklarla bir araya geldi.

Ayakkabıların bir bölümünü yetimlere hediye eden Ayhan, yaptığı açıklamada, Suriyeli yetim çocuklara verdiği sözü yerine getirmenin sevincini yaşadığını söyledi.

Yaklaşan kış öncesi "Bu Kış Yetimler Üşümeyecek" sloganıyla sosyal medya üzerinden bir kampanya başlattığını ifade eden Ayhan, 20 gün içerisinde bin çift ayakkabı topladığını dile getirdi.

Yetim çocuklara sahip çıkılmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Ayhan, şöyle devam etti:

"Bu kardeşlerimize 3 ay kadar önce kıyafet getirmiştim. İki kardeşim benden bot istedi, ben de söz verdim. Memlekete gittiğimde düşündüm iki bot ile gidersem diğerlerinin ayakları üşüyecek. Ben de hemen kolları sıvadım ve başladım çalışmaya. Bugün buraya bin çift ayakkabı ile geldim. Bu kardeşlerimin sevincine ortak oldum. Ayakkabıların kalanlarını da ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağım. Bana sorarsanız bu dünyanın en güzel duygusu."

Yetim Çığlığı Merkezi Müdürü Hena Abdalla da yetimlerin sevinmesine aracı olan olan Ayhan'a teşekkür etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Erkan AyhanBu Kış Yetimler ÜşümeyecekSimitçi ErkanSuriyeli Yetimler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyarbakır'ın ilk 'Tema Park'ında çocuklar oyuna doydu
Diyarbakır'ın ilk 'Tema Park'ında çocuklar oyuna doydu
'Sökük dikerek' geçen bir ömür
'Sökük dikerek' geçen bir ömür
Yetim çocuklara her şeyin ücretsiz olduğu çarşı
Yetim çocuklara her şeyin ücretsiz olduğu çarşı
Küçük Cansu ablasının kaderini yaşamak istemiyor
Küçük Cansu ablasının kaderini yaşamak istemiyor
Plastik atıklar 'minik dostlara' yuva oldu
Plastik atıklar 'minik dostlara' yuva oldu
Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında acı haber
Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında acı haber
Sanat aşkı, emeklilik sonrası okullu yaptı
Sanat aşkı, emeklilik sonrası okullu yaptı
Köyün kaderine terk edilen kedilerine annelik yapıyor
Köyün kaderine terk edilen kedilerine annelik yapıyor
Emekli öğretmenden üniversite kütüphanesine kitap bağışı
Emekli öğretmenden üniversite kütüphanesine kitap bağışı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ