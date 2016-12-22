Muğla'nın Bodrum ilçesinde ailesiyle yaşamını sürdüren

cam kemik hastası

19 yaşındaki

Niyazi Gök

, yaşama azmiyle çevresine de örnek oluyor.

Cam kemik hastası olarak dünyaya gelen Gök'ün rahatsızlığı, doğumundan kısa bir süre sonra hastanede yapılan bir hareketle kemiğinin kırılmasıyla anlaşıldı. Hastanede yapılan tetkiklerin ardından cam kemik teşhisi konulan Gök'ün bu hastalığı ailesine büyük üzüntü yaşattı.

Niyazi Gök'ün ailesi, çocuklarının sağlığına kavuşması için birçok sağlık kuruluşuna başvurdu ancak bir sonuç elde edemedi. Aile, çocuklarının tekerlekli sandalyeye bağımlı kalması ve ufak bir darbede kemiklerinin kırılmasına yıllar geçse de alışamadı.

Ailesi, Gök'ü güzel vakit geçirmesi için Bodrum Sağlık Vakfı Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüyor. Haftanın belirli günlerinde babası tarafından özel yaptırılan demir yatakta kendilerini almaya gelen minibüsün arka kısmındaki özel bölmeye yerleştirilen Gök, daha sonra Turgutreis Mahallesi'ndeki okula taşınıyor.

Burada arkadaşları ve okul yetkililerince karşılanan cam kemik hastası Gök, çeşitli el sanatları çalışmalarına katılıyor ve müzik öğretmenleri eşliğinde tamamı engelli bireylerden oluşan ritim grubuyla çalarak keyifli anlar yaşıyor.

Yaşı ilerledikçe kırılmalar azaldı

Niyazi Gök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşlarda kemiklerinin daha çok kırıldığını ancak yaşı ilerledikçe kırılmaların biraz daha azaldığını söyledi. Bu şekilde yaşamaya alıştığını ifade eden Gök, hobilerinin bilgisayar oyunları oynamak ve geceleri film izlemek olduğunu anlattı.

Zaman geçtikçe cam kemik hastalığıyla yaşamaya alıştığını belirten Gök, "İnsanın sevdikleri yanında olunca, bir süre sonra bu hastalığı hiç kafasına takmıyor. Annem, babam, benim elim ayağım ve her şeyim. Arkadaşlarım ve kuzenlerim de çok yardımcı oluyor." diye konuştu.

'Kemiklerim kırılsa da ağlamıyorum'

Kemiklerinin kırılmaması için anne ve babasının çok özen gösterdiğini belirten Gök, şunları söyledi:

"Şimdiye kadar 400'e yakın kemiğim kırıldı. Artık bir süre sonra aldırmıyorum. Sadece yaşamak için daha çok dikkat ediyorum. Annem kırılan yerlerime krem sürüyor, 2-3 ayda düzeliyor. Küçükken daha hızlı iyileşiyordum ama yaşım ilerledikçe iyileşme sürem daha da uzuyor."

AA