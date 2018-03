Simav'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Simav Kaymakamı Yüksel Ünal, İnlice köyünde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin can veya mal kaybına yol açmadığını belirterek, ''İlçe halkı olarak depremle yaşamaya alıştık, alışmamız da gerekiyor'' dedi.

Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birkaç saniye süren sarsıntıyı hissettikten sonra bilgi toplamaya çalıştığını söyledi.

Emniyet ve jandarma yetkililerince ilçe genelinde araştırma yapıldığını belirten Ünal, ''Herhangi bir can ya da mal kaybı yok. İlçe halkı olarak depremle yaşamaya alıştık, alışmamız da gerekiyor'' diye konuştu.

Bugün Simav'a gelen Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat'ın, 16 Nisan'dan bu yana ilçede sıklığı ve sayısı artan depremlerle ilgili konferans verdiğini hatırlatan Ünal, ilçeyi ziyaret eden deprem uzmanlarının, ''Çıtır fay kırığı'' diye nitelediği yer hareketlerinden dolayı bölgede can kaybı ve hasara yol açmayan bu tür sarsıntılar yaşandığını belirtti.

Ünal, bu depremlerin uzun süreli olmadığını, birkaç saniye sürdüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

''Depremler yüzünden vatandaşlarımızdan ürken, korkan, tedirgin olanlar var. Hatta bazıları evlerinde kalamayacaklarını söyledi. Onlara ev temin ettik. Maalesef bazı spekülasyonlar ortaya atılıyor ve insanlarımız korkuyor. Kimileri büyük, şiddetli deprem olacağını iddia ediyor. Kimi vatandaşımız da devletin bazı kurumlarından görevlilerin ilçeye gelmesinden tedirgin oluyor. 'Ciddi bir şey olmasa niye gelsinler?' diye yorumlar yapılıyor. Burası yer altı sıcak su kaynakları bol bir ilçe. Tabii ki bu depremler olacak.''