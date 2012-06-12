Silivri'deki inceleme tamamlandı

İSTANBUL

TBMM Cezaevleri Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yıldırım ile komisyon üyesi 6 milletvekilinden oluşan heyetin Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki incelemeleri sona erdi.

Yaklaşık 9 buçuk saat süren ziyaretlerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yıldırım, TBMM 23. dönemi ile 24. döneminde 30'a yakın cezaevinde incelemelerde bulunduklarını ifade etti.

Bazı Balyoz, Ergenekon ve Odatv sanıkları ve seçilen milletvekillerine de ziyarette bulunduklarını belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Mustafa Balbay, Mehmet Haberal, Engin Alan, İlker Başbuğ, Hurşit Tolon, Alaaddin Sevinç, Yalçın Küçük, Müyesser Yıldız, Sedat Peker, Oğuz Bulut, Soner Yalçın ve Oktay Yıldırım'a ziyarette bulunduk. Bazı adli suçlarla ilgili koğuşlarda incelemelerde bulunduk.

Burada yoğunlukla ilgili ciddi bir şikayet yok. Yoğunluk da yok. Cezaevinin kapasitesi 11 bin 270 iken 8 bin 586 mevcut bulunmaktadır. Ancak bazı yerlerde su sıkıntısının olduğunu belirttiler ve yemeklerin de fazla yağlı olduğu yönünde şikayetler alındı"

En çok yargıyla ilgili şikayetleri var

Yıldırım, yargılamaların devam ettiğini hatırlatırken, ''En çok da Balyoz sanıklarının, Ergenekon ve Odatv sanıklarının yargıyla ilgili şikayetleri var ve tutukluluk sürelerinin uzun olmasından kaynaklanan bir durumu dile getirdiler. Bu da yargının işi'' dedi.

CHP Sivas Milletvekili Malik Ejder Özdemir de, Silivri Cezaevi'ni ziyaretleri sırasında eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un , ''Ben 2002 yılında orgeneral oldum. 7 yıl boyunca devlette en üst düzeylerde görev yaptım. 7 yıl boyunca eğer silahlı terör örgütü kurduğumu devlet fark etmemişse bu devletin kapatılması lazım'' şeklinde serzenişte bulunduğunu kaydetti.