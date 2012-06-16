Silahlı saldırıya uğrayan polis memuru ağır yaralandı

İSTANBUL

Denizköşkler Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'ndeki bir banka ATM'sinde işlem yapan Sabri Yiğit (42) adlı polis memuru, otomobiline binmek isterken kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Vücuduna 3 kurşun isabet eden Yiğit, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yiğit'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Görgü tanıkları, saldırının ardından yere yığılan polis memurunun, sivil aracına binerek uzaklaşmak istediğini ancak başarılı olamadığını söyledi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.