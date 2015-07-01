Siirt'te kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu

SİİRT

Eruh ilçesinde görevi başında kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit düştü.

Alınan bilgiye göre, Eruh ilçesine bağlı Bayırdüzü köyü üs bölgesinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Erdem Demir (26), nöbet sırasında kalp krizi geçirdi. Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan Demir, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Demir'in cenazesi, yarın yapılacak törenin ardından memleketi İzmir'e uğurlanacak.

Baba ocağında yas var

Siirt'in Eruh ilçesinde nöbet sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erdem Demir'in (26) baba ocağında yas tutuluyor.

Askeri yetkililer, baba Nihat ile Hülya Demir'in Umut Mahallesi'ndeki evine gelerek, şehadet haberini verdi. Geçen yıl kalp damarındaki tıkanıklık nedeniyle anjiyo olduğu öğrenilen baba Nihat Demir ile şehidin annesi ve yakınları için evin önünde ambulans hazır bekletildi. Bu sırada iki katlı evin çatısına Türk bayrağı asıldı. Demir'in yakınları sağlık nedeniyle açıklama yapmak istemedi.