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Siirt'te uzman çavuşa silahlı saldırı

SİİRT kent merkezinde araç trafiğine kapalı Güres Caddesi'nde silahlı saldırıya uğrayan Uzman Çavuş H.N. ağır yaralandı. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Siirt'te uzman çavuşa silahlı saldırı

SİİRT kent merkezinde araç trafiğine kapalı Güres Caddesi'nde silahlı saldırıya uğrayan Uzman Çavuş H.N. ağır yaralandı. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

24 Aralık 2017 Pazar 19:25
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Siirt'te uzman çavuşa silahlı saldırı
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Bugün saat 18.00 sıralarında, Siirt'in sadece yaya trafiğine açık olan Güres Caddesi'nde yürüyen Uzman Çavuş H.N., kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Uzman Çavuş H.N.'ye doğru 6 - 7 el ateş eden saldırgan, ara sokaklara kaçarak içini kaybettirdi. Ağır yaralanarak yerde kalan Uzman Çavuş H.N.'ye ise ilk yardımı çevredekiler yaptı. Uzman Çavuş H.N., çağrılan ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Vücuduna 2 kurşun isabet ettiği öğrenilen Uzman Çavuş'un sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Saldırının gerçekleşmesinin ardından Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çevrede geniş çaplı operasyon başlattı. Operasyon sonucunda bir şüpheli gözaltına alınırken, gözaltına alınan kişinin olaya doğrudan katılan kişi olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Saldırıda yaralanan Uzman Çavuş H.N.'nin sivil kıyafetli olarak çarşıda gezdiği öğrenildi. (DHA)

Anahtar Kelimeler:
çavuşUzmanSaldırıSiirtTerör
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