Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90500
ALTIN
193.408
DOLAR
4.8362
STERLİN
6.3997
EURO
5.6559
Erkut Kerpeten’den Çeyrek Hikaye’ye Var mısın?
Erkut Kerpeten’den Çeyrek Hikaye’ye Var...
YÖK'ten TODAİE kararı
YÖK'ten TODAİE kararı Türkiye ve...
Kerber finalde
Kerber finalde
Zuhal Olcay'a hapis cezası
Zuhal Olcay'a hapis cezası
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 ölü,...

Sığınmacı çocuklar "kültür elçisi" olacak

Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeli çocuklardan oluşturulan koro, seslendireceği Türkçe, Arapça ve İngilizce şarkı ve türkülerle kentin tanıtımı ve turizmine katkı sağlayacak.

Sığınmacı çocuklar "kültür elçisi" olacak

Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeli çocuklardan oluşturulan koro, seslendireceği Türkçe, Arapça ve İngilizce şarkı ve türkülerle kentin tanıtımı ve turizmine katkı sağlayacak.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:47
0 Okunma
Sığınmacı çocuklar "kültür elçisi" olacak

Türkiye'de en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da barınan Suriyeli çocuklardan oluşturulan koro, seslendireceği Türkçe, Arapça ve İngilizce şarkı ve türkülerle kentin "kültür elçisi" olacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Sanat Sokağı'nda düzenlenen müzik kursunda 20 Suriyeli çocuğa eğitim veriliyor.

Yaklaşık 2 aydır eğitim alan, yeteneklerine göre saz ve org dersi de verilen çocuklardan oluşturulan koronun seslendirdiği Türkçe ve Arapça Urfa türküleri beğeni topluyor.

Suriye ve Şanlıurfa'nın müzik kültürünü tanıtacak çocuklar, çevre illerde de konserler verecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'nın bir kültür şehri olduğunu ve Suriyeli misafirlerin kente uyum sağlamaları için her türlü kolaylığı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Kurstaki 20 çocuğun katılımıyla koro oluşturduklarına işaret eden Çiftçi, "Sanat Sokağı'mızda çocuklarımız gerek enstrüman gerekse müzik ve sanat anlamında eğitimler alıyor. Oluşturulan grup, Urfa müzik kültürünün tanıtımını yapacak. Sığınmacı çocuklarımız bizim kültür elçilerimiz olacak. Gerek çevre illerde gerekse kent içindeki etkinliklerde türkülerimizi seslendirecek." diye konuştu.

"Sezen Aksu'nun parçalarını severek söylüyorum"

Suriyeli müzik öğretmeni Faouaz Hassan ise Türkiye'de de müzikle uğraştığı için çok şanslı olduğunu ifade etti.

Türkiye ile Suriye'nin müzik kültürünün çok yakın olduğunu anlatan Hassan, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Sanat Sokağı'nda yaşları 8-17 arasında değişen çocuklardan bir koro oluşturduk. Çocuklara müzik tekniğiyle birlikte Türkçe, İngilizce ve Arapça müziklerin eğitimini veriyorum. Bunun yanında Şanlıurfa türkülerini öğreniyorlar. Buranın müzik kültürü bize çok yakın. Çocuklar çok çabuk öğreniyor. Çocukların ilk öğrendiği türkü 'Urfalıyım ezelden' oldu. Yakın bir zamanda koromuz çevre illerde Türkçe, Arapça ve İngilizce parçalar seslendireceği konserler verecek." 

Koroda görev alan 17 yaşındaki Rahma el-Hammut da Türkçe müziği çok sevdiğini belirtti.

Şanlıurfa'ya ailesiyle 4 yıl önce geldiğini dile getiren el-Hammut, "Burada huzurlu bir şekilde yaşıyoruz. Eğitimime burada devam ediyorum. Şimdi de müzik eğitimi alıyorum. Koro oluşturuldu, Türkçe ve Arapça müzikler öğreniyoruz. Burada ben daha çok Türkçe şarkıları seviyorum. En çok sevdiğim sanatçı Sezen Aksu. Onun parçalarını severek söylüyorum." ifadelerini kullandı.
Koroda görev alan 17 yaşındaki Rahma el-Hammut da Türkçe müziği çok sevdiğini belirtti.

Şanlıurfa'ya ailesiyle 4 yıl önce geldiğini dile getiren el-Hammut, "Burada huzurlu bir şekilde yaşıyoruz. Eğitimime burada devam ediyorum. Şimdi de müzik eğitimi alıyorum. Koro oluşturuldu, Türkçe ve Arapça müzikler öğreniyoruz. Burada ben daha çok Türkçe şarkıları seviyorum. En çok sevdiğim sanatçı Sezen Aksu. Onun parçalarını severek söylüyorum." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ŞanlıurfaSığınmacı çocuklarSuriyeli çocuklar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tıp eğitimini bırakıp hamurun kitabını yazdı
Tıp eğitimini bırakıp hamurun kitabını yazdı
'Yarama dokununca o an aklıma geliyor'
'Yarama dokununca o an aklıma geliyor'
Şehit oğlunun kanlı bayrağı ve ayakkabısını yanından ayırmıyor
Şehit oğlunun kanlı bayrağı ve ayakkabısını yanından ayırmıyor
Şehidin adı 'minik Servet'te yaşayacak
Şehidin adı 'minik Servet'te yaşayacak
Avusturyalı çiftçi traktörle Avrupa turu yapıyor
Avusturyalı çiftçi traktörle Avrupa turu yapıyor
'Her sela okuduğumda 15 Temmuz aklıma geliyor'
'Her sela okuduğumda 15 Temmuz aklıma geliyor'
'Cumhurbaşkanı'nı Menderes'in yalnızlığına bırakmamak için sokağa çıktık'
'Cumhurbaşkanı'nı Menderes'in yalnızlığına bırakmamak için sokağa çıktık'
'Kardeşimin tabutuna bir kez dokunabildim'
'Kardeşimin tabutuna bir kez dokunabildim'
Ebabil yavrusunu sütle besliyor
Ebabil yavrusunu sütle besliyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ