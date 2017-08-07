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Sigaraya para vermek yerine 10 bin kitap aldı

Kayseri'de lise yıllarında kendisine sigara içmesi teklifinde bulunan arkadaşlarına "ona vereceği parayla kitap alacağını" söyleyen 73 yaşındaki eğitimci Özmerdivenli, bu sözünü yarım asrı aşkın süredir tutuyor.

Sigaraya para vermek yerine 10 bin kitap aldı

Kayseri'de lise yıllarında kendisine sigara içmesi teklifinde bulunan arkadaşlarına "ona vereceği parayla kitap alacağını" söyleyen 73 yaşındaki eğitimci Özmerdivenli, bu sözünü yarım asrı aşkın süredir tutuyor.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 13:56
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Sigaraya para vermek yerine 10 bin kitap aldı

Kayseri'de lise yıllarında kendisine sigara içmesi teklifinde bulunan arkadaşlarına "ona vereceği parayla kitap alacağını" söyleyen eğitimci Yusuf Özmerdivenliyarım asrı aşkın sürede 10 bin eserin sahibi oldu.

Sigaraya para vermek yerine şimdiye kadar 10 bin kitap alan 73 yaşındaki Özmerdivenli, müdür olduğu Fen Bilimleri Lisesinde öğrencilerine kitap sevgisi aşılamaya çalışıyor. Özmerdivenli, bir taraftan da öğrencilerini sigaradan uzak tutmaya çalışıyor.

Yusuf Özmerdivenli, yaptığı açıklamada, bugün gençlerin en çok özendiği kötü alışkanlıklardan birinin de sigara olduğunu söyledi.

Kayseri Lisesinde 1960'lı yıllarda okuduğu dönemde arkadaşlarının, babalarının verdiği harçlıkla sigara aldığını anlatan Özmerdivenli, "Bana da 'İç Yusuf, bir taneden, iki taneden bir şey olmaz' gibi telkinlerde bulundular. Ama ben 'Sigara içmeyeceğim, o parayla kitap alacağım' dedim. Sigara içseydim yandı gitti, duman olacaktı. Sigara içmemenin bana kazandırdığı servet, 10 bin ciltlik kütüphane." diye konuştu.

"Bu bana sigara içmemenin kazandırdığı servettir"

Özmerdivenli, her çeşit eserin bulunduğu kütüphanesinde, eski parayla 25 ve 50 kuruş yazan kitapların da yer aldığını belirtti.

Görev yaptığı okulda, fen bilimleri alanında "kütüphane hizmetini" sürdürdüğünü anlatan Özmerdivenli,"Öğrencilerime o duyguyu aşılamaya çalışıyorum. Evden kitapların bir kısmını götürüyorum, kütüphane sistemi uyguluyorum. Çok sayıda öğrencim bundan istifade ediyor, kitap okuma alışkanlığı kazanıyor. Bundan mutluluk duyuyorum. Bu bana sigara içmemenin 70 küsur yaşında olmama rağmen kazandırdığı servettir. Sağlık yönünden kazandırdığına gelince, bunu ancak Allah bilir ancak benden en az 15-20 yaş küçük sigara içen arkadaşlarımla koşuya da çıkarım, merdiven de çıkarım." diye konuştu.

Öğrencilerine örnek oluyor

Bugüne kadar birçok arkadaşı ve öğrencisinin sigarayı bırakmasını sağladığına işaret eden Özmerdivenli, bir anısını şu sözlerle paylaştı:

"Dershanede görev yaptığım sırada bir öğrencim, her teneffüste sigara içmeye çıkıyordu. Bu durum dikkatimi çekti. Geldi, oturdu, anlattı. 'Arkadaşlar önce ikram ettiler, özendik, içiyoruz, arkadaş kurbanıyız' dedi. 'Sana bu kötülüğü yaptılarsa o arkadaşlarından biraz uzak dur ve bırakmaya çalış' dedim. Kendi hayatımdan örnek verdim. 'Ben içmedim, halimden memnunum. Bu kadar bir servetin sahibi oldum sigara içmemekle, sana da tavsiye ederim' dedim. Ona sigaranın zararlarını anlatan kitaplar da verdim.

Yıllar sonra kendisiyle yeniden karşılaştım. Geldi elimi öptü, sarıldık. 'Şimdi Erciyes Üniversitesinde doçentim. Çok teşekkür ederim, size minnet borçluyum. Sizin yolunuzdan gidiyorum, ben de sigaraya vereceğim parayı götürüyorum kitaba veriyorum, bin 650 kitabım oldu' dedi."

AA

Anahtar Kelimeler:
KayseriSigara10 Bin Kitap Aldı
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