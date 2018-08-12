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Şifa arayanların uğrak mekanı

Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki kaplıcalar, cilt hastalıkları başta olmak üzere çeşitli rahatsızlıklara iyi geldiğine inanılan suyuyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Şifa arayanların uğrak mekanı

Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki kaplıcalar, cilt hastalıkları başta olmak üzere çeşitli rahatsızlıklara iyi geldiğine inanılan suyuyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

12 Ağustos 2018 Pazar 16:05
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Şifa arayanların uğrak mekanı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan kaplıcalar, cilt hastalıkları başta olmak üzere çeşitli rahatsızlıklara iyi geldiğine inanılan suyuyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Ağrı kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta yer alan ve birçok bölgesinde kaplıca kaynakları bulunan Diyadin, Doğu Anadolu'nun önemli turizm mekanları arasında yer alıyor.

Kaplıca sularının çıktığı bölge, son zamanlarda artan jeotermal kaynaklarla kurulan tesisler ile kaplıcalardan kurulmuş şehri andırıyor.

Çevre illerden ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden binlerce ziyaretçinin gelip çeşitli rahatsızlıklarına şifa aradığı kaplıcalar, bölgenin en sık tercih edilen turizm alanlarının başında geliyor.

Kaplıca işletmecisi Orhan Özden, yaptığı açıklamada, kaplıcaların son zamanlarda yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Bölgeden çıkan kaplıca sularının dünyaca ünlü sulardan olduğunu ve birçok ziyaretçinin bundan dolayı Diyadin'e geldiğini belirten Özden, şifa bulmak ve turizm amaçlı bölgeye gelen turistlerin taleplerini karşılamaya çalıştıklarını ifade etti.

Özden, "Buraya özellikle yaz aylarında müthiş turist akımı oluyor. Yoğun talepten ötürü müşterilerin yüzde 25'inin taleplerini karşılayamıyoruz. Bu sular birçok hastalığa faydalı olduğu bilinen sulardır. Romatizma, cilt hastalıkları, böbrek rahatsızlıkları, bağırsak ve kadın hastalıkları gibi birçok hastalığa birebir etki eden, faydalı bir sudur." diye konuştu.

"Daha çok yabancılar geliyor"

Diyadin'den çıkan kaplıca sularının dünya sularıyla kıyaslandığını aktaran Özden, şu değerlendirmede bulundu:

"Kaynaktan 70-75 derece sıcaklıkta çıkan sularımızı dinlenme havuzlarında dinlendirerek havuzlara veriyoruz. 35 ile 40 derece arası havuz suyu sıcaklığı oluyor. İran'dan, Nahçıvan'dan çok gelen var. Ayrıca batı illerinden gelenler var. Yerliden daha çok yabancı müşteri geliyor. Diyadin yol güzergahında olan ilçe değil, Diyadin'deki esnafın tek gelir kaynağı kaplıcalardır. Tesisimizi günlük bin araç ziyaret ediyor. Bunun marketçi, manav, kasap herkese faydası oluyor."

Ağrı Kültür ve Turizm Müdürü Muhsin Bulut da kaplıcaların havalimanına 70 kilometre uzaklıkta olduğunu hatırlatarak, "Kaplıcalarımız, Türkiye'nin değişik yerlerinden ilimizi ziyaret eden dağcıların, turistlerin uğrak mekanlarındandır. Her türlü cilt ve kadın hastalıklarına iyi gelen, vücudun derisini yenilemesi noktasında önemli özelliği olan bu termal suyun sıcaklığı 72 ile 78 derece arasındadır. Bu oldukça yüksek bir değerdir." diye konuştu.

Bölgede yerel yatırımcıların gerçekleştirdikleri girişimlerle bazı işletmelerin kurulduğunu aktaran Bulut, "Uluslararası çapta yatırımcıların bölgeye gelip yatırım yapmasını umuyor ve diliyorum. Diyadin termal alanı hem bölgenin hem ülkenin çok önemli doğal su kaynağıdır. Buranın ilerleyen süreçlerde çok daha faydalı ve verimli şekilde değerlendirileceğini umut ediyorum." sözlerine yer verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Şifa ArayanlarAğrıDiyadinKaplıcalar
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