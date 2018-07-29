Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 29°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95585
ALTIN
190.781
DOLAR
4.8498
STERLİN
6.3424
EURO
5.6540
KKTC'de FETÖ operasyonu
KKTC'de FETÖ operasyonu
Survivor Melih'ten Açıklama: Yarışma Maceram Yarım Kaldı
Survivor Melih'ten Açıklama: Yarışma Maceram Yarım...
TİGEM limon satacak
TİGEM limon satacak
Kandil'e hava harekatı
Kandil'e hava harekatı
Mali'de çatışma: 17 ölü
Mali'de çatışma: 17 ölü

Sıcaktan bunalan atları yıkayarak serinletiyorlar

Sıcaklığın 35 dereceye ulaştığı Sarıkamış'ta bazı vatandaşlar atlarını, evlerinin önünde günde en az üç kez yıkayarak serinletiyor

Sıcaktan bunalan atları yıkayarak serinletiyorlar

Sıcaklığın 35 dereceye ulaştığı Sarıkamış'ta bazı vatandaşlar atlarını, evlerinin önünde günde en az üç kez yıkayarak serinletiyor

29 Temmuz 2018 Pazar 13:01
4 Okunma
Sıcaktan bunalan atları yıkayarak serinletiyorlar

Kars'ta tarımda ve yük taşımacılığında kullanılan atlar, serinlemeleri için sahipleri tarafından yıkanıyor.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden Sarıkamış ilçesinde, artan hava sıcaklığı tarımda ve yük taşımada kullanılan atları olumsuz etkiliyor.

Sıcaklığın 35 dereceye ulaştığı ilçede bazı vatandaşlar, atlarını evlerinin önünde günde üç kez yıkayarak serinletiyor.

At sahiplerinden Şenay Vanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde havaların çok ısındığına işaret etti.

Sıcak havadan insanlar kadar hayvanların da olumsuz etkilendiğini ifade eden Vanlı, şöyle konuştu:

"Sarıkamış soğuk iklimi ile bilinen bir yer. Son günlerde enteresan bir şekilde sıcaklığı artıyor. Sanki Adana gibi sıcaklık 35 dereceye çıkıyor. Atlarımız yük taşımada, tarlada çalıştıkları için yoruluyorlar, terliyorlar, bazen hasta oluyorlar. Nasıl insanlar terlediğinde, yorulduğunda yıkanıp rahatlıyorsa biz de önlem olsun diye günde 3 kere onları yıkayarak yorgunluklarını atmalarını, serinlemelerini sağlıyoruz. Atlarımıza bakmazsak, onlar da bize iyi bakmaz."

Vatandaşlardan Nehir Yenice ise ilçe halkı olarak atlara çok önem verdiklerine işaret ederek, "Sabahın erken saatlerinde at arabasıyla ot taşıyoruz, ormanlık alandan kozalak getiriyoruz. Havalar da sıcak olduğundan hayvan terliyor ve halsiz düşüyor. Biz de atlarımızı bu şekilde yıkayarak serinlemesini, rahatlamasını sağlıyoruz." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
KarsSıcaktan Bunalan Atlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Engelli yaşam merkezinin duvarlarını resimle güzelleştiriyorlar
Engelli yaşam merkezinin duvarlarını resimle güzelleştiriyorlar
Bedensel engelli genç yavru bir kuşa sahip çıktı
Bedensel engelli genç yavru bir kuşa sahip çıktı
Bosna Hersek'te 'Fiat Fiço' festivali
Bosna Hersek'te 'Fiat Fiço' festivali
Vergi Dairelerinde hafta sonu mesaisi
Vergi Dairelerinde hafta sonu mesaisi
İşlemeli çelik nacakların ünü Türkiye'yi aştı
İşlemeli çelik nacakların ünü Türkiye'yi aştı
'Kemik koleksiyoncusu' veteriner hekim
'Kemik koleksiyoncusu' veteriner hekim
AYTUTULMASI
AYTUTULMASI
Neyi sedef, mine ve gümüşle buluşturuyor
Neyi sedef, mine ve gümüşle buluşturuyor
Savaştan kaçtı beyin tümörüyle savaşıyor
Savaştan kaçtı beyin tümörüyle savaşıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ