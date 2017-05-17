Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
96187
ALTIN
142.393
DOLAR
3.5529
STERLIN
4.6046
EURO
3.9459
ABD'DE TRUMP'LA YEMEK
SON DAKİKA
Şikeye ömür boyu men
Şikeye ömür boyu men
'Mucize bitki'
'Mucize bitki'
2 Türk üniversitesi zirvede
2 Türk üniversitesi zirvede
3. İstanbul Çocuk Maratonu koşuldu
Maltepe Sahil Şehir Parkı'nda koşuldu
Flaş Haber
ABD'DE TRUMP'LA YEMEK
Kapat

Sıcaklıklar düşüyor, yağışlı hava geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun, bugün batı bölgelerden başlayarak yağışlı sistemin etkisine gireceğini bildirdi.

Sıcaklıklar düşüyor, yağışlı hava geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun, bugün batı bölgelerden başlayarak yağışlı sistemin etkisine gireceğini bildirdi.

17 Mayıs 2017 Çarşamba 12:26
16 Okunma
Sıcaklıklar düşüyor, yağışlı hava geliyor

ANKARA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bugün batı bölgelerinden başlayarak yağışlı sistemin etkisine gireceğini bildirdi.

Marmara'nın güneyi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Ege Bölgesi'nde bugün görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yarın Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında etkili olması öngörülüyor. 

Yağışların Ege Bölgesi'nde yerel olarak kuvvetli, rüzgarın Marmara Bölgesi'nde kuzeydoğudan kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Yağışın, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlanacağı 19 Mayıs'ta yurdun güney ve doğu bölgelerinde etkili olmaya devam etmesi, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Güney ve İç Ege, Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması öngörülüyor.

Yağışların Doğu Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeybatı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yeni yağışlı sistem
Yağışlı sistemin hafta sonu yurdun doğu bölgelerinde etkili olduktan sonra ülkeyi terk edeceği, ancak yurdun, pazar günü kuzeybatı kesimlerden yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği öngörülüyor. 

Tahminlere göre, hava sıcaklıkları yağışlı sistemle yarın batı, cuma iç, cumartesi doğu bölgelerde 4-8 derece azalacak.

Cumartesi batıda, pazar günü yurt genelinde artacak sıcaklıklar, yeniden beklenen yağışlı sistemle gelecek haftanın ilk yarısında yurt genelinde tekrar azalacak ve mevsim normallerinin altına düşecek.

Muhabir: Zehra Aydın

AA

Anahtar Kelimeler:
SıcakYağışHavaYurtBugünBatıönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şırnak'taki terör saldırısında yaralanan asker şehit oldu
Şırnak'taki terör saldırısında yaralanan asker şehit oldu
Dalgıç motoru ve su pompasında uyuşturucu sevkiyatı
Dalgıç motoru ve su pompasında uyuşturucu sevkiyatı
O2 Veterinerlik minik dostlarımızın yanında
O2 Veterinerlik minik dostlarımızın yanında
Down sendromlulara yardım konseri
Down sendromlulara yardım konseri
Felçli oğluna 25 yıldır bebek gibi bakıyor
Felçli oğluna 25 yıldır bebek gibi bakıyor
“ŞENLİĞİMİZ VAR DOSTLAR” ORDA BİR KÖY VAR UZAKTA, O KÖY BİZİM KÖYÜMÜZDÜR
“ŞENLİĞİMİZ VAR DOSTLAR” ORDA BİR KÖY VAR UZAKTA, O KÖY BİZİM KÖYÜMÜZDÜR

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ