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Sıcak hava geliyor

Hava sıcaklıkları 30 Ağustos'a kadar ülke genelinde artarak, mevsim normallerinin doğu bölgelerde 1 ila 3, kuzey, iç ve batı bölgelerde ise 3 ila 7 derece üzerinde seyredecek.

Sıcak hava geliyor

Hava sıcaklıkları 30 Ağustos'a kadar ülke genelinde artarak, mevsim normallerinin doğu bölgelerde 1 ila 3, kuzey, iç ve batı bölgelerde ise 3 ila 7 derece üzerinde seyredecek.

26 Ağustos 2013 Pazartesi 13:34
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Sıcak hava geliyor
ANKARA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, ülke genelinde bugün yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek.

Tahminlere göre, yarın yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık olacak.

Ülke genelinde 28 Ağustos'ta yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek.

29 Ağustos Perşembe günü de yurdun kuzeydoğu kesimleriyle batı bölgelerin iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık seyredecek.

30 Ağustos Cuma günü de yurdun kuzeydoğu kesimleriyle batı bölgeler parçalı ve çok bulutlu, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum'un doğu kesimleriyle Marmara'nın kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık olacak.

30 Ağustos Cumartesi günü ise yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısıyla Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum'un doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek.

Sıcaklar mevsim normallerinin üzerinde

Hava sıcaklıkları, 30 Ağustos'a kadar ülke genelinde hissedilir derecede artacak. Sıcaklıklar, mevsim normallerinin doğu bölgelerde 1 ila 3, kuzey, iç ve batı bölgelerde ise 3 ila 7 derece üzerinde seyredecek.

Sıcaklıklar, 30 Ağustos'ta kuzeybatı, hafta sonunda ise kuzey, iç ve batı bölgelerde azalacak. 

Hava sıcaklıkları, en yüksek Ankara'da 32-35, İstanbul'da 31-33, İzmir'de 32-35, Diyarbakır'da 38-40, Antalya'da 34-37, Adana'da 34-36, Samsun ve Trabzon'da 28-30, Erzurum'da 27-29 derece hissedilecek.

AA

Son Güncelleme: 26.08.2013 13:34
Anahtar Kelimeler:
Sıcak Hava Geliyor
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