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Sıcak hava bunaltıyor

Tüm yurtta sıcaklar etkisini artırırken, termometrelerde Şanlıurfa'da 40, Muğla'da 39, Edirne'de 34 derece görüldü.

Sıcak hava bunaltıyor

Tüm yurtta sıcaklar etkisini artırırken, termometrelerde Şanlıurfa'da 40, Muğla'da 39, Edirne'de 34 derece görüldü.

13 Haziran 2012 Çarşamba 16:25
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Sıcak hava bunaltıyor
MUĞLA/EDİRNE/ŞANLIURFA - Rauf Maltaş

Türkiye'nin turizm merkezlerinden Muğla için günün en yüksek hava sıcaklığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde 35 derece olarak yer aldı. Muğla kent merkezindeki termometreler ise 39 dereceyi gösterdi. Muğla'da vatandaşlar, kent merkezindeki parklarda ve ağaç gölgelerinde oturmayı tercih etti.

Son 37 yılın en sıcağı
Sıcaklığın 40 derecenin üzerinde seyrettiği Şanlıurfa'da ise öğle saatlerinde cadde ve sokaklarda insan ve araç trafiğine pek rastlanmıyor.
Şanlıurfa Meteoroloji Müdürü Ramazan Sağır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Gün içerisinde sıcaklığın 40-42 derece, gece ise 22-26 derece bandında seyredeceğini tahmin ediyoruz. 1975 yılından bugüne kadar en sıcak 13, 14 ve 15 Haziran'ı yaşıyoruz. Sıcaklığın bu hafta 42 dereceye kadar çıkacağını tahmin ediyoruz.''

Vatandaş Meriç Nehrine akın etti
Hava sıcaklığının 34 derece ölçüldüğü Edirne'de de vatandaşlar, Meriç Nehri kenarındaki çay bahçeleri ile ormanlık alanları doldurdu.
Edirne'de hava sıcaklığı 34, nem oranı da yüzde 54 olarak ölçüldü.
Uzmanlar, yüksek sıcaklığa karşı hassas ve kronik hastalığı olanlar ile yaşlı ve çocukları, 10.00-16.00 saatleri arasında güneşte kalmamaları konusunda uyarıyor.

AA

Son Güncelleme: 13.06.2012 08:25
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