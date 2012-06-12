Seyir halindeki otobüs yandı

BOLU

TEM Otoyolu'nda İstanbul'dan Kırşehir'e giden Osman Karalar yönetimindeki 40 LD 733 plakalı yolcu otobüsü, Köroğlu Park alanı mevkisinde motor bölümünden alev aldı.

Yangını fark ederek otobüsü emniyet şeridine alan, 55 yolcu ve 3 personeli tahliye eden sürücü, kısa sürede aracın arka kısmını saran alevlere yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı.

Bolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında araç kullanılamaz hale geldi. Yolcular başka bir otobüsle Kırşehir'e gönderildi.

Yangın nedeniyle, Ankara yönüne ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.