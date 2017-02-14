Sevgiliye kilometrelerce öteden çiçek

Kırklareli'de, çocukken geçirdiği hastalık nedeniyle iki ayağını kaybeden İsmail Hünerli, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla akülü arabayla yaklaşık 10 kilometre yol katederek, çiçek alıp 20 yıl önce evlendiği eşine hediye etti.

Yayla Mahallesi'ndeki iki odalı evde yaşam mücadelesini sürdüren Hünerli, evinin elektrik faturasının son gününe bakmak için eline aldığı duvar takvimini incelerken 14 Şubat Sevgililer Günü'nü fark edince harekete geçti.

Eşinin yardımı ile dört tekerlekli akülü arabasına binen Hünerli, yaklaşık 10 kilometre yol kat ederek kent merkezindeki bir çiçekçiye gidip bir demet çiçek satın aldı.

Yorucu yolculuğun ardından evine dönen Hünerli, aldığı çiçeği eşine armağan etti.

"Sevgimizle tüm engelleri aştık"

İsmail Hünerli, yaptığı açıklamada, 20 yıl önce evlendiği eşine olan sevgisinin ilk günkü gibi olduğunu söyledi.

Eşinin desteği ile tüm engelleri aştıklarını belirten Hünerli, kendilerini engelli bir birey olarak görmediklerini aktardı.

Engellerin sadece beyinde olduğunu ifade eden Hünerli, "Ben eşimi çok seviyorum. O benim ben onun ihtiyaçlarını karşılayarak yaşamımızı sürdürüyoruz. Bizim eşimle birbirimize olan sevgimiz herkes tarafından beğeniliyor." diye konuştu.