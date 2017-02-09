Sevgililer Günü'nde 300 milyon dolarlık pırlanta satışı bekleniyor

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Norayr İşler, yaptığı açıklamada, Türkiye'de altın ve mücevherin perakende büyüklüğünün 5-6 milyar dolar civarında olduğunu tahmin ettiklerini, söz konusu pazarın yaklaşık 1 milyar dolarlık bölümünü pırlantalı ürünlerin oluşturduğunu söyledi.

Kurlardaki yukarı doğru hareketliliğin, tüketicilerin pırlantalı mücevher alım isteğini, talebini ertelettiğini, tüketicilerin bu talebinin 14 Şubat Sevgililer Günü'nde alışverişe dönüşeceğine inandıklarını ifade eden İşler, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın yaptığı önemli çağrı, Kapalıçarşı'da perakende noktalarımızda ve özellikle Anadolu'nun her ilinde karşılık buldu ve piyasaya can suyu oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çağrısı ve yılbaşı hareketliliği nedeniyle kurdaki artıştan sektör olarak daha az etkilendik diyebiliriz."

"Tektaş fiyatı 50-60 bin liraya kadar da çıkabilir"

Pırlantalı bir mücevherin fiyatını 4C olarak bilinen taşın kesimi, rengi, berraklığı ve ağırlığının (karat) belirlediğini hatırlatan İşler, "Bir tektaşın fiyatı yaklaşık olarak bin liradan başlıyor. Taşın büyüklüğü, kalitesi ve kesimine göre bu fiyat katlanarak artıyor. Tektaş fiyatı bütçenize göre, taşın kalitesi arttıkça 50-60 bin liraya kadar da çıkabilir." dedi.

Satışların yüzde 25'i Sevgililer Günü döneminde

İKO Başkanı İşler, yıllara göre iniş çıkış gösterse de yıllık ortalama pırlanta satışlarının yüzde 25'inin Sevgililer Günü öncesindeki 1 hafta-10 günlük süre içerisinde gerçekleştiğini ifade ederek, bu yıl Sevgililer Günü dolayısıyla 200-300 milyon dolarlık bir pırlanta satışı beklediklerini, bu satışların yüzde 60-70'lik bölümünü tektaş yüzük satışlarının oluşturacağını bildirdi.