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Sesleri ödünç işitme cihazıyla duydu

Suriye'nin Humus kentinde Esed rejiminin saldırıları sonucu duyma yetisini kaybeden 4 yaşındaki çocuk 3 ay önce geldiği Türkiye'de ödünç işitme cihazı ile duymaya başladı.

Sesleri ödünç işitme cihazıyla duydu

Suriye'nin Humus kentinde Esed rejiminin saldırıları sonucu duyma yetisini kaybeden 4 yaşındaki çocuk 3 ay önce geldiği Türkiye'de ödünç işitme cihazı ile duymaya başladı.

29 Aralık 2017 Cuma 13:25
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Sesleri ödünç işitme cihazıyla duydu
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Suriye'nin Humus kentinde Esed rejiminin saldırıları sonucu duyma yetisini kaybeden 4 yaşındaki Ahmet Taha 3 ay önce geldiği Türkiye'de ödünç işitme cihazıyla duymaya başladı.

Humus'tan Reyhanlı'ya gelen aile, bombalı saldırılarda işitme konuşma yetisini kaybeden çocuklarına işitme cihazı alabilmek için kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.

Ahmet Taha, rejim kuşatmasındaki Humus El-Waar bölgesinde savaş uçaklarından atılan bombalar sonucu konuşma ve işitme yetisini kaybetti.

Baba Talal Alkashak, Suriye'de acı dolu 5 yıl yaşadıklarını söyledi.

El-Waar bölgesinde rejimin kuşatmasının kendilerinde derin acılar bıraktığını belirten Alkashak, ''3 evladım için dayandım. Bizim gibi birçok aile perişan haldeydi. Abluka bölgesinden çıkmaya çalışan 4 yakınımdan bir daha haber alamadık.'' dedi.

Her gece dua ederek geçirdiklerini ve bomba sesleri yüzünden gözlerine uyku girmediğini belirten Alkashak, şöyle konuştu:

''Talal, Muhammed ve Mahmud adında evlatlarım var. Onların hayatta olmalarına her gün şükrediyorum. Yakınlarımız saldırılarda kaybettim, bazıları ise kuşatmayı kırmak için bulunduğumuz bölgeden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Evimizin yakınına isabet eden iki bomba yüzünden 4 yaşındaki oğlum Ahmed Taha, şu an ne konuşabiliyor ne de duyabiliyor. Sağlığına kavuşması için Türkiye'ye geldik.''

Ödünç işitme cihazıyla duyabildi

Reyhanlı'da tek odalı evde yaşamaya başlayan Suriyeli Alkashak ailesi, Ahmed için ödünç işitme cihazı buldu.

Uzun aradan sonra evladının az da olsa duymaya başladığını ifade eden baba Alkashak, ''Hatay'daki hastanelere giderek çocuğumu muayene ettirdim. Bizimle çok ilgilendiler, Ahmed'in patlamalardan dolayı kulak zarında hasar oluştuğunu söylediler. Yüzde 11 işitme kaybı var, sol kulağıyla tamamen duymuyor. Patlamalardan dolayı korktuğu için konuşamıyor. İşitme sıkıntısı da buna eklendiği için oldukça zorlanıyor. Mahallemizde bir aileden ödünç aldığımız işitme cihazıyla duymaya başladı, tekrar geri vereceğiz, benim durumum olmadığı için hayırseverlerin desteklerini bekliyorum. Günübirlik işlerde çalışarak ailemin geçimini sağlıyorum.'' şeklinde konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
SuriyeEsed RejimiIşitme Cihazı
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