SES SANATÇILARIMIZIN ASTROLOJİK KARAKTER ANALİZLERİ

Hazırlayan: Özlem Çetinkaya Yılmaz

KOÇ BURCU

12.4.1972 Yalova

ŞEBNEM FERAH

Güneş burcu: Koç

Ay burcu: Balık

Elementi: Ateş

Belirgin fiziksel özelliği: Vücudunun baş bölgesi dikkat çeker. Baş bölgesinde bir iz veya işaret gibi bir şey olabilir.

Belirli karekteristik özelliği:

GÜNEŞ: Koç

Güneş’i, Koç burcunda olduğundan; heyecanlı, sabırsız, cesur, meraklı ve atakdır.

Çocuksu bir yanı vardır. Her şey ilgi duyar merakını giderdikten sonra hevesini de kaybeder.

Heyecanlı ve sabırsız bir tarafı olduğundan; sonu tam düşünülmeden bazı işlere girişebilir. Ancak, etraflıca düşünülüp, sonu görülmediğinden kalkışılan işler olabileceğinden, canı da sıkılabilir.

Cesur ve girişken Şebnem Ferah zaman, zaman baş ağrıları çekebilir.

Başının herhangi bir bölgesinde bir işaret, bir yaralanma izi veya bir doğum lekesi olabilir.

AY: Balık

Şebnem Ferah’ın Ay’ı Balık burcunda olduğundan; hümanist bir yapıya sahiptir. Çok duygusaldır. Haritasında ki konuma bakıldığında, sürekli hayal kuran, adeta sürekli ilham alan bir yapısı var.

Kendisine gelen duygu yüklü ilhamı, kelimelere dökerek soyuttan, somut Dünya’ya çeker.

Başkalarına iyilik yapmaktan ve fedakarca kendini ortaya koymaktan duygusal olarak beslenir. Ancak onun aşırı iyimserliği bazen başkalarının durumu suistimal etmesine neden olabilir.

Oldukça romantik biridir. Hayalperestir.

MERKÜR : Koç

Merkür’ü Koç burcunda olduğundan; zihinsel olarak sabırsızdır. Her şeyi merak edebilir. Kesinlikle içten pazarlıklı ve kötü niyetli değildir. Bazen düşünmeden sarf ettiği sözlerden dolayı üzülebilir.

Sözlerinde cesurdur. Patavatsızlık görülebilir.

Pişman olabileceği davranışlarda bulunabilir.

VENÜS: İkizler

Şebnem Ferah’ın Venüs’ü İkizler burcunda olması nedeni ile ,“edebi” yönü gelişmiş, entelektüel, güzel konuşan, zeki biri olduğunu anlıyoruz.

Muhteşem güzel duygularla yaşanan aşkı, sözlere dökebilecek her türlü kombinasyon haritasında mevcut.

Onun için aşkın yazarı diyebiliriz.

İkili ilişkileri, “iletişim” üzerine kuruludur. Kendisinin güzelliği olduğu kadar; “aklının güzelliği” ile de dikkatleri çeker.

MARS : İkizler

Mars’i İkizler burcunda olduğundan; sözlü kavgalara girebilir.

Agresyonlarını; fikirleri nedeniyle , “sözlü düello” olarak yaşayabilir.

Başkalarından duyduğu kırıcı sözler ise, kendisini oldukça yaralar…

İletişim konusunda başkalarına yol gösterip onları olumlu yönde yapılandırırken, kendini bu yönde değiştiremez.

Alay ederek zarar vermeyi seçebilir. Çok kızdığında, adeta “sözleri” ile dövebilir.

BOĞA BURCU

23.4. 1972 Gölcük

DEMET AKALIN

Güneş burcu: Boğa

Ay burcu:Başak

Elementi: Toprak

Belirgin fiziksel özelliği: İri ve dikkat çeken bir çene ile çekici yüzünde dudaklar ön plandadır. Kilo almaya çok meyilli bir Boğa’nın çenesi ile boynu vücudunda en güçlü bölgesidir. Omuzlar muhtemelen geniş ve gamzelidir.

Sıcak, çekici ve duyarlı ses tonuyla konuşan Demet Akalın’ın doğuştan büyüleyici bir tınısı vardır.

Belirli karekteristik özelliği:

GÜNEŞ: Boğa

Güneş’i Boğa burcunda olduğundan; yeryüzüne “dünyevi zevkleri” deneyimlemeye geldiğini söyleyebilirim.

Dokunma, tad alma, koku alma gibi duyularına yönelik her türlü zevki yaşamak ister.

“Tad alma” duyusu oldukça gelişmiş olduğundan; doğuştan bir gurmedir.

Dikkat etmezse kilo almaya eğilimlidir.

İnce bir zevke sahiptir. Doğuştan bir sanatçıdır. Estetik yönü geliştiğinden; evinde yaşadığı yere, estetik ve konfor yönünden oldukça önem verir.

Bazen tembellik yapmaktan hoşlanır.

AY: Başak

Ayrıntıya önem verir. Mükemmellikten hoşlandığından, işlerinde son derece titiz çalışır.

En ufak detayı gözden kaçırmaz.

Yaptığın işin; mükemmel olması için tekrar, tekrar bir işi ele alabilir.

Temiz ve titizliği ile dikkatleri çeker. Dağınık ortamlardan hoşlanmaz.

Hem Güneşi hem Ay’ı toprak elementinde olan Demet Akalın’ın oldukça gerçekçi olduğunu söyleyebilirim. Maddi değeri olan kaliteli eşyalara sahip olup, malının kıymetini bilir.

İnce zevki aynı zamanda kalitelidir de.

MERKÜR: Koç

Merkür’ü Koç burcunda olan Demet hanımın, oldukça hızlı çalışan bir zihin yapısı vardır. Herkes daha ne yapacağını düşünürken, o zihinsel olarak çoktan sonuca ulaşır.

Bu yüzden aceleci ve sabırsızdır.

Her şeyi çocukca merak eder. Keşfettikten sonra hevesini almış olup, ilgisini çeken şeylerden vazgeçer.

Sözlerinde cesurdur. Sonunu düşünmeden sözler sarf edebilir bu yüzden zaman, zaman pişmanlıklar yaşayabilir.

VENÜS: İkizler

Venüs’ü ikizler burcunda konumlanmış olan Demet Akalın’ın, ikili ilişkilerinin “iletişim” üzerine kurulu olduğunu söyleyebilirim. Kendisini cezp etmek isteyen biri; önce aklına hitap etmelidir. Partneri tarafından ilgisi sürekli merakını cezbedecek bir şeyler bulunduğunda; eşine ilgisi hiç bitmeyecektir.

“İletişim” yoluyla para kazanması mümkündür. Ses sanatçısı olmasaymış rahatlıkla sunuculuk yapabilirmiş.

Venüs’ünün İkizlerde olması nedeniyle; diksiyonu ve sesi de güzeldir.

Spikerlik ve ses sanatçılığından para kazanması mümkündür.

Ancak kazandığı parayı tutamayabilir. Para konusunda kararlarını hep çok hızlı alır. Alışveriş’te düşünmeden harcama yapabilir.

Yerinde duramayan cıva gibi bir yapısı vardır.

MARS: İkizler

Mars’ı da İkizlerde olduğundan savaşını da iletişim üzerinden gerçekleştirir. Çekinmeden “iğneleyici sözler” sarf edebilir.

Sinirlendiğinde; kavgasını “sözlü düellolar olarak” gerçekleştirmeyi tercih eder.

Ve son derece “zeki” biri olduğundan; “akıl savaşlarında” oldukça başarılıdır.

İKİZLER BURCU

SILA

17.6.1980 Denizli

Güneş burcu: İkizler

Ay burcu: Aslan

Elementi: Hava

Belirgin fiziksel özelliği: Oldukça hızlı ve hareketli elleri vardır. Kendini elleri ile ifade edebilir. Genelde ince uzun ve zarif parmakları olur.

Belirli karekteristik özelliği:

GÜNEŞ: İkizler

Sıla’nın Güneş’i İkizler burcunda olduğundan; kendisinin “iletişim” yönüyle gelişmiş bir “entelektüel” olduğunu söyleyebiliriz.

Zihinsel faaliyetleri çok hızlıdır. ldukça çabuk konuşan bir yapısı vardır. Cıva gibi hareketlidir.

Sabırsız olduğundan, son söyleyeceğini ilk başta söyleyebilir.

Duygusal değildir. Olaylara yüzeysel bakar ve daha çok mantığı ile hareket eder. Zekasına çok güvenir çünkü doğuştan zekidir.

İlgilidir ancak ilgisini çeken bir konu eğer onun merakını cezbetmiyorsa hevesi çabuk geçebilir.

AY:Aslan

Ay’ı Aslan burcunda olduğundan; sahne, spot ışıkları, sanat ve yaratıcılıkla ilgili işlerden duygusal olarak beslenir. Kendi de sahneye çok yakışır ve bu konuda o doğuştan bir sanatçıdır.

Arkadaşları ve çevresi tarafından yaptıklarının onay görmesi ve takdir edilmek onun için çok önemlidir. Yeterli ilgiyi görmezse, motivasyonu çok çabuk düşebilir.

Yaratıcılıktan ve içinde olduğu gruba liderlik etmekten keyif alır.

MERKÜR: Yengeç

Merkür’ü Yengeç burcunda olduğundan; milliyetçi bir zihne sahiptir. Koruyup, kollayan söylemleri olur. Karşısındakine empati yapar. Çok iyi bir psikolog olabilir. İnsana ve duygularına sözleri ile dokunur. Ve ihtiyaç duyulan duyguyu damla, damla verir.

Arkadaşları onun omzunda ağlamaya bayılır. Bu yönü çok güçlüdür.

Anılarına bağlıdır. Saatlerce anılarından bahsedebilir.

Geleneklerine bağlı bir zihin yapısı vardır. Nostaljiden hoşlanır ve kendisine nostaljik şarkılar da çok yakışır.

VENÜS: İkizler

Venüs’ü İkizler burcunda olan Sıla’nın ikili ilişkileri, iletişim üzerine kuruludur. “Edebi” yönü oldukça gelişmiş olan Sıla, entelektüel, güzel konuşan ve zekidir.

Kendisinin güzelliği olduğu kadar; “aklının güzelliği” ile de dikkatleri çeker.

Venüs- İkizler ile, güzel bir diksiyona sahiptir.

İlgisini taze tutan bir partner ile; ömür boyu mutlu olabilir.

MARS: Başak

Mars’ı Başak’ta olan Sıla; savaşlarında son derece detaylı hareket eder. Hiçbir ayrıntıyı gözden kaçırmayarak, gerekli yerde gerekli hamleyi yapar. Analitik bir strateji savaşcısıdır. Karşısında ki kişiyi korkmadan eleştirileri ile alt edebilir.

Bu konum ile rutin hareketlerin hayatında kolaylıkla yer alabileceğini görüyoruz. Yani örneğin bir spor dalını seçtiğinde; hayat boyu onu rahatlıkla gerçekleştirebilir.

Özen gerektiren çalışmalarda başarılı olur. Sabır ile “mükemmelliği” yakalayana kadar uğraşır. Hoşuna gitmeyen bir durumla karşılaştığında ise; karşısındakini acımadan eleştirebilir. Ama bunu gerçekten “özensiz” bir durumla karşılaşırsa yapar.